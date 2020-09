Za uvod v Velenju šaleško-koroški derbi

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Danes se bo z obračunom sosednjih rokometnih prvoligašev začel 3. krog lige NLB. V Rdeči dvorani si bosta nasproti stali moštvi trenutno vodilnega Gorenja Velenja in Slovenj Gradca.

Pestro bo tudi v soboto, ko bodo na sporedu preostali obračuni. Oči bodo uprte v Ribnico, kjer bo ob 19. uri pri Riku gostoval trebanjski Trimo. Istočasno bo Koper gostoval v Ormožu, Dobova pa pri novomeški Krki. Uro poprej se bosta začela obračuna Celja Pivovarne Laško in škofjeloškega Urbanscapa ter Maribor Branika in Ljubljane, ob 19.30 pa bo sledil še dvoboj Izole in Slovana.

Liga NLB, 3. krog: Petek, 18. september

18.45 Gorenje Velenje - Slovenj Gradec Sobota, 19. september:

18.00 Celje Pivovarna Laško - Urbanscape Loka

18.00 Maribor Branik - Ljubljana

19.00 Jeruzalem Ormož - Koper

19.00 Riko Ribnica - Trimo Trebnje

19.00 Krka - Dobova

19.30 Izola - Grosist Slovan Lestvica:

1. Gorenje Velenje 2 tekmi – 4 točke

2. Celje Pivovarna Laško 2 - 4

3. Riko Ribnica 2 – 4

4. Trimo Trebnje 2 – 4

5. Maribor Branik 2 – 2

6. Urbanscape Loka 2 – 2

7. Slovenj Gradec 2 – 2

8. Koper 2 – 2

9. Jeruzalem Ormož 2 – 2

10. Izola 2 – 1

11. Ljubljana 2 – 1

12. Dobova 2 – 0

13. Krka 2 – 0

14. Grosist Slovan 2 – 0

