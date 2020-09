Mlakar bo znova oblekel dres slovenskih prvakov

Po koncu sezone 2018 je Žiga Mlakar, igralec, ki je bil vzgojen v najboljši rokometni šoli v Evropi, zapustil domače mesto in se preizkusil v tujini. Odpravil se je na Poljsko, kjer je zelo uspešno nastopal za Wislo Plock in v dveh evropskih sezonah dosegel zanjo 78 zadetkov. Pred to sezono je prestopil v Zagreb, kjer bi se moral na igrišču srečati z našo ekipo, a zgodba se je obrnila. V Zagrebu so se zgodile številne spremembe in pojavila se je možnost pretrganja pogodbe ter vrnitve v Celje. Mlakar je v preteklosti v dresu Celja Pivovarne Laško zbral 288 nastopov, na katerih je dosegel 879 zadetkov. Sodelovanje sta obe strani sklenili do konca sezone z možnostjo podaljšanja.

"Vesel sem, da se vračam v Celje. V Zagrebu so se razmere obrnile in začutil sem, da je bolje, da se vrnem v klub, v katerem sem odrasel. Tu sem se vedno dobro počutil in prikazal svoje najboljše predstave. Vračam se med ljudi, ki jih spoštujem, cenim. V teh razmerah je bila to lahka odločitev. Verjamem, da bom v sezoni lahko pomagal tako z izkušnjami, pozitivnimi ali negativnimi, ki sem jih pridobil v tujini, kot seveda tudi z igrami. Verjamem, da sem s prej omenjenimi izkušnjami postal še boljši in bom lahko pomagal ekipi. Prepričan sem, da bomo dihali kot eno in skupaj prikazali številne dobre predstave, navduševali navijače in uresničevali cilje," je ob podpisu pogodbe povedal Mlakar.

Celjani so sicer v sredo začeli igrati tekme v ligi prvakov, na prvi tekmi so morali z 29:31 priznati premoč danskemu Aalborgu.

