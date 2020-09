Celjani evropsko sezono odprli s porazom

Obračun so bolje začeli gostje, ki so hitro povedli s tremi zadetki (2:5, 6:9), a so Celjani njihovo prednost obakrat izničili in pri rezultatu 12:11 tudi prvič povedli. Prednost so držali tudi ob odmoru (16:15) in jo v začetku drugega dela zvišali na +2, kar je bila njihova najvišja prednost.

Nadaljevanje je bilo precej izenačeno, so pa Danci pozneje znova ušli na tri zadetke (24:27) in prednosti niso več izpustili iz rok. Pri domačih je bil s šestimi zadetki najbolj razpoložen mladi desni zunanji igralec Tadej Kljun, pri Aalborgu pa s sedmimi Magnus Saugstrup.

Nov obračun varovance Tomaža Ocvirka v tem tekmovanju čaka prihodnji četrtek, ko bodo gostovali v Barceloni.

Zasedbo iz mesta ob Savinji v prvem delu tekmovanja čaka izjemno zahtevna naloga, ob Aalborgu se bo namreč pomerila z nekaterimi imenitnimi ekipami, kot so Barcelona, Veszprem, Kiel in Nantes, bolj enakovreden boj je pričakovati na obračunih proti Motorju iz Zaporožja in Zagrebu.

Koronavirus že prestavil prvo tekmo

V drugi skupini bodo nastopili Vardar Skopje, PSG, Vive Kielce, Porto, Pick Szeged, Meškov Brest, Elverum in Flensburg-Handewitt.

Ob tem kaže omeniti, da je Evropska rokometna zveza že odpovedala četrtkovo tekmo med Pickom iz Szegeda in PSG, razlog za to pa je pozitiven test enega igralca madžarske ekipe na novi koronavirus. Iz avstrijske prestolnice so tudi sporočili, da je bila tekma v Szegedu edina preložena na nedoločen čas, vsi drugi dvoboji uvodnega kroga pa bodo na sporedu v načrtovanem terminu.

Liga prvakov, 1. krog Skupina B:



Sreda, 16. september:

Celje Pivovarna Laško : Aalborg 29:31 (16:15)

Kljun 6, Šarac 5, Mazej 4, Kodrin, Leban, Razgor po 3; Saugstrup 7, Samuelsson 5

Poročilo s tekme



20.45 Nantes – Veszprem Četrtek, 17. september:

18.45 Zagreb – Kiel

18.45 Zaporožje - Barcelona Skupina A:



Sreda, 16. september:

Meškov Brest : Vardar 24:22 (12:10)

(Staš Skube in Jaka Malus 1 zadetek za Meškov Brest)



20.45 Flensburg – Kielce



Četrtek, 17. september:

20.45 Porto – Elverum Prestavljeno:

Pick Szeged – PSG

