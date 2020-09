Začenja se prenovljena liga prvakov, med papirnatimi favoriti četica Slovencev

Mesto med rokometnimi elitneži so si zagotovili tudi rokometaši Celja Pivovarne Laško, ki bodo nastopili v skupini B. V njej so tudi Barcelona, Veszprem, Kiel, Aalborg, Nantes, Motor Zaporožje in Zagreb, slovensko ekipo pa krstni nastop čaka že v sredo, ko bo v svojem Zlatorogu pred praznimi tribunami gostila danskega prvaka iz Aalborga.

Skupino A tvorijo Vardar Skopje, PSG, Vive Kielce, Porto, Pick Szeged, Meškov Brest, Elverum in Flensburg-Handewitt.

Barcelona znova kotira najvišje

Juretu Dolencu sta se pridružila Blaž Janc in Domen Makuc. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida Po mnenju številnih strokovnjakov imajo največ možnosti za končno zmago in milijon evrov vredno nagrado rokometaši iz Barcelone in Kiela. V španski zasedbi že mnoga leta igrajo najbolj potentni rokometaši na svetu, v poletnem prestopnem roku pa sta se slovenskemu reprezentantu Juretu Dolencu pridružila še njegova rojaka - eden najboljših krilnih igralcev na svetu Blaž Janc ter eden najbolj nadarjenih srednjih zunanjih igralcev na zemeljski obli Domen Makuc. Janc je v minulih letih igral za Kielce, Makuc pa je nosil dres 24-kratnih državnih in 21-kratnih pokalnih slovenskih prvakov iz Celja.

Kiel odločen, da stopi na rokometni Mont Blanc

Kiel Mihe Zarabca si želi na vrh. Foto: Žiga Zupan/Sportida V Kielu, kjer od leta 2017 igra tudi slovenski organizator igre Miha Zarabec, so odločeni, da po letih 2007, 2010 in 2012 znova stopijo na rokometni Mont Blanc. V ta namen so v svoje vrste pripeljali "čudežnega" Norvežana Sanderja Sagosena, ki je v minulih letih v dresu razvpitega in zvezdniško obarvanega PSG neuspešno naskakoval edino manjkajočo lovoriko v vitrinah francoskega moštva.

Špansko in nemško ekipo bodo skušali ogroziti PSG, madžarska rokometna velikana iz Veszprema in Szegeda, zmagoslavje morebitnih drugih ekip pa bi bila prvovrstna senzacija.

Slovenska kolonija

Na največji rokometni sceni bodo nastopili številni slovenski rokometaši. Poleg slovenske trojice v Barceloni in Zarabca v Kielu bosta barve Veszprema zastopala Blaž Blagotinšek in Gašper Marguč, še številčnejša slovenska kolonija pa je v Szegedu, kjer že vrsto let igrajo Dean Bombač, Matej Gaber, Mario Šoštarić in Nik Henigman, od letošnjega poletja tudi Borut Mačkovšek.

Člani beloruskega Meškova so Staš Skube, Jaka Malus in Simon Razgor, za Nantes igra Rok Ovniček, za Zagreb pa Žiga Mlakar, Aleks Vlah in Darko Stojnić.

Tekme ob sredah in četrtkih

V prenovljeni ligi prvakov - od letos naprej bodo tekme na sporedu zgolj ob sredah in četrtkih - bo v obeh skupinah nastopilo po osem ekip. Obe najboljši ekipi iz skupine A in B se bosta prebili v četrtfinale, ekipe od 3. do 6. mesta pa bodo nastopile v razigravanju za četrtfinale. Moštva, ki bodo v skupinskem delu zasedla sedmo in osmo mesto, bodo izpadla iz nadaljnjega tekmovanja in morda ogrozila tudi svoj nastop v ligi prvakov v sezoni 2021/22.

Tekme skupinskega dela bodo med 16. septembrom in 4. marcem prihodnje leto. Prve tekme za četrtfinalno razigravanje bodo 31. marca in 1. aprila, povratne pa 7. in 8. aprila. Prve četrtfinalne tekme bodo 12. in 13. maja, povratne pa 19. in 20. maja. Zaključni turnir četverice bo znova v Kölnu, drugo leto bo na sporedu 12. in 13. junija. V novi sezoni bo nastopala cela četa slvoencev, tudi Gašper Marguč z Veszpremom. Foto: Žiga Zupan/Sportida

Barcelona z osmimi naslovi

Od sezone 1993/94, ko je zveza EHF prvič organizirala ligo prvakov, je imela največ uspehov Barcelona, ki je osemkrat slavila v tem tekmovanju. Kiel in Ciudad Real sta zmagala po trikrat, Vardar iz Skopja in Montpellier pa po dvakrat.

Rokometaši Celja Pivovarne Laško so evropski prestol zasedli v sezoni 2003/04, po enkrat pa so zmagali tudi Flensburg-Handewitt, HSV Hamburg, Magdeburg, Kielce, Portland San Antonio, Elgorriaga Bidasoa in Teka Santander.

Ob tem kaže omeniti, da je Evropska rokometna zveza danes že odpovedala četrtkovo tekmo uvodnega kroga evropske lige prvakov med Pickom iz Szegeda in PSG, razlog za to pa je pozitiven test enega igralca madžarske ekipe na novi koronavirus. Iz avstrijske prestolnice so tudi sporočili, da je bila tekma v Szegedu edina preložena na nedoločen čas, vsi drugi dvoboji uvodnega kroga pa bodo na sporedu v načrtovanem terminu v sredo in četrtek.