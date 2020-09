Celjski rokometaši v praznem Zlatorogu nad Dance

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Rokometaši Celja Pivovarne Laško začenjajo nastope v tej sezoni prenovljeni evropski ligi prvakov. Za uvod jih v domačem, a praznem Zlatorogu, čaka zahteven obračun z Aalborgom, tekma med 24-kratnimi slovenskimi in 5-kratnimi danskimi prvaki se bo v sredo pričela ob 18.45.

Celjanom je marčevski izbruh pandemije novega koronavirusa v minuli sezoni preprečil, da se uvrstijo v izločilne boje, v novi pa so pred njimi še zahtevnejši rokometni boji. Nova sezona bo drugačna od minulih, iz varnostno-zdravstvenih razlogov bo na začetku minila brez gledalcev, ki so bili vselej močan adut celjskega kluba na mednarodnih tekmah.

Zasedbo iz mesta ob Savinji v prvem delu tekmovanja čaka izjemno zahtevna naloga, ob Aalborgu se bo namreč pomerila z nekaterimi imenitnimi ekipami, kot so Barcelona, Veszprem, Kiel in Nantes, bolj enakovreden boj je pričakovati na obračunih proti Motorju iz Zaporožja in Zagrebu.

Čakajo na izvide testiranja

Izbranci Tomaža Ocvirka nabrušeni čakajo začetek lige prvakov in dvoboj z Aalborgom, ki je v minuli sezoni - prav tako na uvodnem dvoboju sezone - slavil v mestu grofov. Danes so opravili tudi obvezno testiranje na novi koronavirus, izvide pa bodo dobili v 24 urah. Ker je počutje vseh igralcev dobro, v celjskem taboru pričakujejo, da bodo vsi igralci dobili dovoljenje za nastop.

"V minuli sezoni smo videli, da se lahko kosamo z Aalborgom, na sredini tekmi pa moramo igrati zbrano in disciplinirano ter se boriti kot levi," je na današnji novinarski konferenci dejal Ocvirk. Foto: Grega Valančič/Sportida

"Aalborg je odlična ekipa, ki se je pred novo sezono še okrepila in nadgradila dosedanji izjemno kakovosten igralski kader. Danska ekipa je na vseh igralnih položajih dobro zasedena. V minuli sezoni smo videli, da se lahko kosamo z njo, na sredini tekmi pa moramo igrati zbrano in disciplinirano ter se boriti kot levi," je na današnji novinarski konferenci dejal Ocvirk.

Veliko stavijo na agresivno obrambo

"Vzdušje v ekipi je zelo dobro, takšno kemijo premorejo le redke druge ekipe in to je tisto, kar nam daje dodatno moč. V tem trenutku je največji problem negotovost glede pandemije, a tovrstne težave imajo vse rokometne ekipe," je uvodoma dejal krožni napadalec Vid Poteko. "Danska ekipa je odlična pri strelih z razdalje. Na to se moramo dobro pripraviti, onemogočimo jo lahko le z agresivno obrambo na najvišji možni ravni," je še dodal Poteko.

"Vzdušje v ekipi je zelo dobro, takšno kemijo premorejo le redke druge ekipe in to je tisto, kar nam daje dodatno moč," je pred tekmo povedal Poteko. Foto: Grega Valančič/Sportida

Igra slovenskih prvakov bo odvisna tudi od Patrika Lebana, ki je v minuli sezoni na obeh tekmah proti Aalborgu dosegel devet golov. "Vse moje zadetke iz minule sezone bi nemudoma zamenjal za zmago. Na uvodni tekmi moramo igrati podobno kot lani v tej dvorani, torej borbeno, zavzeto in osredotočeno, hkrati pa si ne smemo privoščiti velikih padcev v naši igri," je dejal srednji zunanji igralec v celjski ekipi.

V celjski ekipi pričakujejo, da se bodo gledalci na tribune vrnili v začetku prihodnjega meseca, ko se bo v dvorani Zlatorog lahko zbralo največ 500 gledalcev.

