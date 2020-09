Čaka jih privajanje na novo realnost

Celjani bodo v novi sezoni ciljali na dvojno domačo krono in čim boljše nastope v ligi prvakov. Slovenski prvaki so čas brez tekmovanj izkoristili za daljše priprave, ki so jih vsi člani ekipe po besedah trenerja prestali z odliko. Zdaj se za aktualne državne prvake začenjajo nova sezona in nove preizkušnje. "Mislim, da je pred nami res naporna sezona, praktično ne bo časa za počitek. Veliko klubov se je okrepilo, liga bo zagotovo izenačena in na vsako tekmo bo treba iti stoodstotno pripravljen. Tu je še liga prvakov in gostovanja, a tak ritem pač je in tega smo navajeni," o novi sezoni pravi Tilen Kodrin, ki ima pogodbo s Celjem vse do leta 2022.

Slovenski reprezentant je dolgoletni član Celja. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

Ogrodje ekipe ostalo enako

Slovenski reprezentant, ki je s Slovenijo leta 2017 osvojil bronasto kolajno na svetovnem prvenstvu, je član Celja že vse od leta 2005, igral je za vse mlajše selekcije, nato je leto dni preživel v Mariboru, a se je hitro vrnil v Celje, za katerega igra že šest sezon. S Celjem je šestkrat postal slovenski prvak, v ekipi s knežjega mesta pa je med najizkušenejšimi rokometaši. Letos je skupaj s soigralci v moštvu pozdravil pet novincev, kar je precej manj, kot je bila to navada v preteklih sezonah, ko so Celjani skorajda kot po pravilu pred vsako sezono opravili številne menjave.

"Ogrodje ekipe je ostalo skoraj enako kot lani in tudi naš sistem je in bo ostal podoben. Nesmiselno je karkoli spreminjati, glede na to, da je lani vse skupaj delovalo dobro. Na nas pa da je, da zdaj formo in sistem še izpilimo in izboljšamo, da bo vse skupaj še bolje," je prepričan levoroki rokometaš, ki si s Celjem želi novih lovorik. A ne bo jim lahko. "V boj za naslov se bodo doma verjetno vpletli še Velenjčani, Trebanjci in Ribničani, pa morda še kdo. Ne bi rad nikoli izpostavljal, a mislim, da bo liga zelo izenačena," je prepričan Kodrin, ki je komaj čakal začetek nove sezone.

Navijači so na tekmah lige prvakov celjski dodatni igralec. Foto: Grega Valančič/Sportida

"Po vsakem pripravljalnem obdobju komaj čakamo prvo tekmo, letos pa je še poseben občutek in naboj, saj smo brez tekem že od marca in je preteklo že res veliko časa. Odlično smo pripravljeni, kar je izpostavil tudi trener, tako da mislim, da že to pove ogromno. Dobro delo s priprav si želimo dolgoročno prenesti na teren in komaj čakamo, da se vse skupaj zares začne," navdušenja ni skrival 192 centimetrov visoki rokometaš.

Prazen Zlatorog

Z gledalci ali brez? Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida A Celjane tako kot vse druge športne kolektive v novi sezoni čakajo številne novosti. Novi koronavirus je tudi iz slovenskih dvoran vsaj za nekaj časa pregnal navijače in športne navdušence, kar bo za Celjane predvsem na tekmah lige prvakov, če se seveda do takrat že kaj ne spremeni, velik minus. "Kar zadeva prazne dvorane, si tega še ne znamo povsem predstavljati. V slovenski ligi še, kjer tudi drugače ni toliko gledalcev, a v ligi prvakov bo povsem drugače. Ne znam si predstavljati, da bodo pri nas gostovale velike ekipe, pa bo Zlatorog prazen. Zagotovo bo vse skupaj malce drugače, a s tem se je treba sprijazniti," je še povedal Kodrin.

