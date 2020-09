Z ziplinom poleteli v novo obdobje neznank

Pred rokometaši Celja Pivovarne Laško je začetek nove sezone, ki jo v moštvu 24-kratnih slovenskih prvakov že nestrpno pričakujejo. Za slovenskimi prvaki so težke in dolgotrajne priprave, četa Tomaža Ocvirka pa v primerjavi z lansko sezono ni doživela toliko sprememb, kot je bila to stalnica v preteklih letih. "Na testiranju so vsi rokometaši dokazali, da so izjemno napredovali, in res se že veselimo začetka sezone, čeprav ne vemo točno, kakšna bo," je pred prvo tekmo dejal Ocvirk.

Zadnjo tekmo so Celjani odigrali 6. marca, ko so na domačih tleh v državnem prvenstvu ugnali Slovenj Gradec, potem pa so, tako kot za skoraj ves svet, tudi zanje sledili karantena, predčasen konec sezone in nov naslov slovenskega prvaka. Zdaj so aktualni slovenski prvaki pripravljeni na nov začetek tako v državnem prvenstvu kot v ligi prvakov.

Celjani so se predstavili v novih dresih. Foto: Š. L.

"Že lansko sezono je bila ekipa neverjetno sinhrona in povezana, kar se je kazalo tudi na vseh tekmah. Letos smo to poskušali še nadgraditi, vse to pa bo treba pokazati tudi na igrišču. Takoj ko so se ukrepi malce razpustili, smo začeli treninge, kar je bil za nas velik plus. Vsi igralci so se tudi med karanteno držali pravil za pripravo, tako da nam je bilo ob ponovnem snidenju veliko lažje. Ogrodje ekipe je ostalo enako kot lansko sezono in tudi s tega vidika nam je vse skupaj zelo olajšalo priprave na začetek," je pred začetkom sezone na novinarski konferenci dejal trener Celja Tomaž Ocvirk.

Pet novincev

Do kar najvišjega mogočega izkupička, dvojne krone doma in dobrih predstav na tujem, bo celjski ekipi letos pomagalo pet novincev. V vratih bo Klemna Ferlina nadomestil Filip Ivić, ki je v Celje prišel iz nemškega Gummersbacha. V polju pa bodo poskušali trenerja prepričati domačin Tadej Mazej (prej Gorenje Velenje), Hrvat Veron Načinović (RK Zamet) in dva Črnogorca Arsenije Dragašević in Radojica Čepić (oba Rudar Pljevlja). Vse novince in kapetana ekipe so na novinarski konferenci na Celjski koči predstavili na prav poseben način – spustili so se z ziplinom.

Arsenije Dragašević in Radojica Čepić sta dve imeni med novinci Celja. Foto: RK Celje Pivovarna Laško

"Priprave so bile res težke, a vse igralce moram pohvaliti. Pojavilo se je nekaj manjših poškodb, a to je predvsem posledica utrujenosti. Na testiranju so vsi rokometaši dokazali, da so izjemno napredovali, in res se že veselimo začetka sezone, čeprav bo ta zaradi vseh ukrepov nekoliko bolj specifična," je opozoril Ocvirk, ki upa, da bodo na tekmah kmalu lahko prisotni tudi gledalci. Podobno si želi tudi kapetan ekipe David Razgor.

"Zagotovo se bo poznala odsotnost gledalcev, saj si vsak športnik želi igrati pred polnimi tribunami, a takšno je žal trenutno stanje. V primerjavi z lansko sezono smo še bolje fizično pripravljeni, vsi novinci so se tako na igrišču kot zunaj njega odlično vklopili. V ekipi ni nikakršnih problemov in verjamem, da je pred nami uspešna sezona. Dolgo že čakamo na pravi tekmovalni naboj, tako da smo že vsi malce nestrpni," je pred prvo tekmo dejal Razgor.

Predstavitev kapetana na novinarski konferenci:

Nova podoba

Pred začetkom nove sezone so se Celjani na novinarski konferenci predstavili v novi podobi z novimi dresi. Nastopili so v zelenih dresih s srebrnimi številkami. "Za takšno potezo smo se odločili simbolično. Letos mineva že 25. leto, odkar smo del lige prvakov, želimo pa si tudi 25. naslova državnih prvakov. Petindvajset let predstavlja tudi srebrno poroko, zato smo se odločili za to barvo, zelena pa predstavlja tesno sodelovanje z našim glavnim pokroviteljem Celjem Pivovarno Laško," je o novi podobi dejal direktor kluba Rok Plankelj.

Rokometaše iz knežjega mesta prvi preizkus čaka že v soboto, ko bo v dvorani Zlatorog gostoval Slovan, prva preizkušnja v ligi prvakov pa jih čaka 16. septembra, ko bo v Celje, če bodo to dovoljevala vsa pravila, pripotoval danski Aalborg.

