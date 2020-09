Velenjčani za uvod na Kodeljevem, Mariborčani proti Kopru

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Danes se bo z obračunom na Kodeljevem, kjer si bosta nasproti stala Grosist Slovan in Gorenje Velenje, začel 2. krog lige NLB. Na sporedu bo tudi obračun Kopra in Maribor Branika, ob 19. uri pa bo sledil še dvoboj Trima Trebnjega in Jeruzalem Ormoža.