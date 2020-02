Nadaljuje se liga prvakov, Kiel za uvod proti Vardarju

Celjane do konca rednega dela poleg obračuna s PSG-jem čakajo še tri tekme. Slovenski prvaki so bodo doma pomerili še z Barcelono, v gosteh pa jih čakata srečanji z Aalborgom in Flensburgom.

Prvi dve ekipi v skupinah A in B se bosta neposredno uvrstili v četrtfinale, ekipe, ki bodo zasedle mesta od 2. do 6., pa čaka nastop v osmini finala.

Tekmovanje se je že zaključilo v skupinah C in D, kjer se bosta za mesti v osmini finala pomerila Sporting Aljoše Čudiča in Dinamo z Bukarešte ter poljska Wisla (Igor Žabić, Žiga Mlakar) in Bidasoa Irun.

Liga prvakov, 11. krog:

Skupina A:

Lestvica:

Skupina B:

Lestvica:

Preberite še: