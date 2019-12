Šok na severu Evrope: Celjani izgubili za 11!

Rokometaši Celja Pivovarne Laško so v 10. krogu lige prvakov s kar 26:37 izgubili pri zadnjeuvrščeni ekipi skupine A, norveškemu Elverumu. Pivovarji so želeli z zmago potrditi nastop v osmini finala lige prvakov, zdaj pa se bodo morali za izločilne boje še potruditi. Na "slovenskem festivalu" na Madžarskem je Szeged nadigral Zagreb, med strelce pa se je vpisalo kar šest Slovencev. V nedeljo bo na sporedu veliki derbi med PSG in Barcelono Jureta Dolenca.

Celjani so po visokem domačem porazu prejšnji teden proti favoritom iz Szegeda upali na boljši razplet na severu Evrope, v najboljšem primeru bi si lahko z zmago tudi že dokončno izborili nastop v osmini finala lige prvakov. A po današnji skromni predstavi bodo morali priložnost za to iskati v nadaljevanju tekmovanja. Pri Celjanih je bil najboljši strelec Kristjan Horžen s petimi goli. Tekma na Norveškem je bila zadnja letos za Celjane v ligi prvakov, odigrali bodo še štiri (s PSG in Barcelono doma, v gosteh z Aalborgom in Flensburgom), naslednji tekmec bodo februarja 2020 Parižani.

Zagrebčani so pod vodstvom zdaj že nekdanjega slovenskega selektorja Veselina Vujovića doživeli visok poraz pri Szegedu (33:23), na dvoboju pa se je med strelce vpisalo kar šest Slovencev. Za zmagovalce je Dean Bombač dosegel 4, Mario Šoštarić 3, Nik Henigman in Matej Gaber pa 1 gol, pri poražencih pa Alex Vlah 3, Darko Stojnič pa dva gola.

Janc sedemkrat v polno

Blaž Janc se je izkazal proti Meškov Brestu. Foto: Žiga Zupan/Sportida V skupini B je Vive Kielce s pomočjo sedmih zadetkov Blaža Janca doma premagal Meškov Brest s 30:24. Simon Razgor se je za poražence iz Belorusije med strelce vpisal enkrat, Jaka Malus pa dvakrat. Montpellier je tesno izgubil v Kielu (33:32), Miha Zarabec pa ni zadel v polno.

V skupini C je Sporting Lizbona, za katerega je branil Aljoša Čudič, prepričljivo odpravil Sävehof s 27:20, Tatran Prešov pa je s pomočjo štirih zadetkov Januša Lapajneta in Nina Grzentiča nadigral Cocks za 11 golov.

V sredo je Kristianstad Gregorja Ocvirka, ki je dosegel en gol, v skupini D ugnala Wislo Igorja Žabića in Žige Mlakarja, ki je bil s sedmimi zadetki prvi strelec poljske ekipe. Čehovski medvedi so bili v soboto boljši od Kadetten Schaffhausen 29:27, Nik Tominec pa je za švicarskega predstavnika dosegel dva gola.

