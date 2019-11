Celjani v Zlatorogu visoko nadigrali Izolo

Celjani so visoko zmagali in ostajajo stoodstotni.

Celjani so visoko zmagali in ostajajo stoodstotni. Foto: Grega Valančič/Sportida

Z današnjim gostovanjem rokometašev Izole v Celju se je začel 12. krog lige NLB. Slovenski prvaki so Izolčane povsem nadigrali in slavili s kar 20 goli razlike (39:19). Preostale tekme bodo na sporedu konec tedna.

Uvodni obračun kroga med rokometaši iz Celja in Izole v Zlatorogu se je pričakovano končal z zmago gostiteljev, ki še naprej "brezmadežno" nastopajo na prvoligaški sceni in so s 100-odsotnim izkupičkom zanesljivo na prvem mestu. Primorci so doživeli deseti poraz in so na zadnjem mestu.

