Velenjčani kot prvi odščipnili točko Celjanom

Velenjčani in Celjani so se razšli brez zmagovalca. Matic Verdinek je bil s sedmimi zadetki najboljši strelec gostiteljev. Foto: Jurij Vodušek/Sportida

Sreda v ligi NLB je prinesla veliki slovenski rokometni derbi. V velenjski Rdeči dvorani sta se udarila Gorenje Velenje in Celje Pivovarne Laško ter remizirala s 23:23. Celjani so po 16. zaporednih zmagah v domačem prvenstvu oddali sploh prvo točko.

Velenjčani in Celjani so se na 120. medsebojni tekmi razšli brez zmagovalca. Tako so oboji končali dolg niz zmag, Velenjčani so pred tem slavili desetkrat, Celjani pa šestnajstkrat. Za oboje je to tudi prvi neodločen izid v sezoni. Celje, ki je pred tem dvakrat premagalo Gorenje (v superpokalu in v prvenstvu), ostaja vodilno, Velenjčani pa so še vedno na tretjem mestu.

Gledalci v Rdeči dvorani so spremljali izenačen prvi polčas, v katerem so večinoma pobudo imeli domači, ki so nekajkrat vodili za tri gole, a so Celjani tudi prišli do vodstva z dvema zadetkoma. Na glavni odmor so gostje nesli gol prednosti.

V drugem polčasu se je nadaljevala izenačena bitka, v 38. minuti pa so domači prvič na tekmi povedli za štiri, ko je Matic Verdinek zadel za 16:12. Toda Celjani so hitro odgovorili in izid spet poravnali.

Do konca tekme sta bili ekipi bolj ali manj poravnani, Celjani so v 58. minuti prek Tilna Kodrina povedli s 23:22, Velenjčani pa so ob koncu tekme prišli do točke po sedemmetrovki Verdinka.

Pri domačih je bil s sedmimi goli najboljši strelec Matic Verdinek s sedmimi goli, šest jih je dosegel s sedmih metrov, pri Celjanih pa sta po štirikrat zadela Josip Šarac in Kristjan Horžen.

Gorenje bo v 18. krogu 13. februarja gostovalo v Ormožu, Celje pa bo dan prej gostilo Koper.

Kaj so povedali po remiju? "Imeli smo ogromne težave, predvsem v napadu smo bili preveč statični. Glede na to, da nismo bili pravi, bili že dvakrat v zaostanku in lovili Velenjčane, smo zagotovo lahko zadovoljni s točko," pravi trener Celjanov. Foto: Jurij Vodušek/Sportida Matic Verdinek, rokometaš RK Gorenje Velenje: Naredili smo dober derbi. Tekmo smo dobro začeli, na koncu pa nam je zmanjkalo nekaj sreče. V drugem polčasu smo vodili že za štiri zadetke, a je ta prednost hitro splahnela. Obračun bomo morali analizirati in pogledati, kaj moramo še popravit. Mislim, da smo na igrišču dokazali, da se lahko borimo s Celjani in da smo jim kos. Upamo, da bo na naslednji tekmi še boljše. Tomaž Ocvirk, trener RK Celje Pivovarna Laško: Imeli smo ogromne težave, predvsem v napadu smo bili preveč statični. Glede na to, da nismo bili pravi, bili že dvakrat v zaostanku in lovili Velenjčane, smo zagotovo lahko zadovoljni s točko. Glede na to, da sta obe ekipi prikazali ogromno željo, čeprav je bilo veliko napak tako na eni, kot drugi strani, je prav, da smo si točki razdelili. Mi imamo očitne težave z uigranostjo ekipe, Gorenje Velenje pa dviga svojo pripravljenost. Sredi tekme smo tudi ostali brez Matica Grošlja, Diogo Silva pa je praktično iz bolniške prišel na igrišče. To se nam je definitivno poznalo. Čaka nas seveda še ogromno tekem, Liga NLB še zdaleč ni odločena. Tudi če bi zmagali mi, še ne bi bilo nič odločeno. Naša naloga je, da poskušamo fante spraviti na višjo raven, saj nas čakajo težke tekme tako v Ligi prvakov kot v državnem prvenstvu.

