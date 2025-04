Pokalni prvaki gostujejo v Podnu

S tekmo med Urbanscape Loko in Slovanom se začenja 4. krog drugega dela v prvi slovenski rokometni ligi. V drugi tekmi skupine A za prvaka bo Krka v petek gostila Gorenje, tekmi skupine B med Ribnico in Celjem ter Slovenj Gradcem in Trimom pa bosta v soboto. Dvoboja v ligi za obstanek bosta 25. in 26. aprila, ko se bo v obeh ligah za prvaka igral že 5. krog.