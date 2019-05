Celjani po zmagi nad Gorenjem dvignili pokal

Rokometaši v ligi NLB so danes odigrali tekme zadnjega kroga letošnjega državnega prvenstva, kjer je bilo že pred tem vse odločeno. Celjani, ki so si že pred dvema krogoma zagotovili nov naslov državnih prvakov, so v derbiju zadnjega kroga, ta ni imel pravega tekmovalnega naboja, ugnali podprvake iz Velenja. Četrti Maribor je ugnal Ribnico, kar mu v prihodnji sezoni prinaša nastop v kvalifikacijah za nastop v evropskem pokalu EHF. Koper in Loka sta se razšla brez zmagovalca (22:22).

Obračun najboljših slovenskih ekip v tej sezoni se je končal z zmagoslavjem Celja, ki si je že po zmagi nad Ribnico v osmem krogu končnice zagotovil 23. naslov državnega prvaka. Za Celjane sezona 2018/19 vendarle ne bo ostala v lepem spominu, na domači sceni so doživeli nekaj bridkih porazov, med drugim so ostali praznih rok v pokalnem tekmovanju in superpokalu, zastavljenih ciljev niso izpolnili niti na mednarodnem prizorišču.

Obračun sosedov je bil bolj prestižnega kot tekmovalnega pomena, po "revialni predstavi" pa so smetano pobrali Celjani, ki so po izenačenem prvem polčasu v drugem malenkostno bolj odločno pohodili stopalko za plin in tehtnico nagnili na svojo stran. V domači ekipi je bil najbolj učinkovit Branko Vujović s sedmimi, v gostujoči pa so Domen Tajnik, Matic Verdinek, Miha in Aleks Kavčič dosegli po pet golov.

Hrastnik in Sviš se poslavljata

Vse je bilo že pred tem krogom odločeno tudi v ligi za obstanek. Od lige NLB se bosta po tej sezoni poslovila Hrastnik in Sviš Ivančna Gorica, ki sta se pomerila tudi danes, pirove zmage pa so se veselili rokometaši Sviša. Dobova je bila boljša od Ormoža, Trimo je v dolenjskem obračunu visoko premagal Krko (34:26). Nova člana elitne lige sta ekipi iz Slovenj Gradca in Izole.

Liga za prvaka, 10. krog:

Lestvica:

Liga za obstanek, 10. krog:

Lestvica:

