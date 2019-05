Vujović po novem s Celjani, prejel bo tudi slovenski potni list

Mladi Črnogorec Miljan Vujović, ki je s Celjani podpisal triletno pogodbo, bo v kratkem postal tudi slovenski državljan in bo imel pravico do nastopa za slovensko izbrano vrsto. V letošnji sezoni je postal standardni član prve ekipe Velenja, kamor se zdaj seli že omenjeni Panjtar.

"Ponosen sem, da bom postal član Celja. Gre za najboljši klub v Sloveniji, kjer so pričakovanja trenerja ter ostalih v klubu visoka in verjamem, da bom to zaupanje opravičil. Za odhod v Celje sem se odločil, ker ocenjujem, da je to korak naprej v moji karieri. Čaka nas trdo delo, treningi in v Celju si želim napredovati, kot so to storili že mnogi igralci pred mano. Poznam večino igralcev, s Ferlinom sva sodelovala že v Velenju, tu je seveda trener vratarjev Anžič, z obema sem se razumel in odlično sodeloval in verjamem, da bo enako tudi v Celju," o odhodu v Celje med drugim dejal Vujović.