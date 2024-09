Trebanjci državno prvenstvo odprli z zmago

S tekmo med rokometaši iz Ivančne Gorice in Trebnjega (27:30) se je začela nova sezona lige NLB. Elitno domače ligaško tekmovanje ima v primerjavi z minulo sezono 12 klubov, in tudi nekoliko spremenjen tekmovalni sistem po končanem dvokrožnem ligaškem sistemu.

Trebanjci, pokalni prvaki so v lanski sezoni v državnem prvenstvu končali na drugem mestu za velenjskim Gorenjem, so se letos že tekmovalno ogreli. V soboto so v kvalifikacijah za nastop v skupinskem delu evropske lige na prvi tekmi doma premagal francoski Limoges z 32:28.

Tudi novo domačo sezono so Trebanjci začeli z zmago, ta je bila po nekoliko izenačenem prvem polčasu v drugem precej prepričljiva nad ekipo Sviša, ki je minulo sezono sklenila na desetem mestu.

V prvem polčasu sta bili ekipi dolgo časa poravnani. Ne eni ne drugi niso uspeli narediti večje razlike, pobegniti na nekaj golov prednosti. So bili pa gostje tisti, ki so večkrat povedli s prednostjo zadetka.

Še najvišjo prednost so si Trebanjci priigrali ob koncu prvega dela, takrat so pobegnili na štiri gole naskoka (15:11), na glavni odmor pa odnesli tri gole prednosti.

V nadaljevanju pa so rokometaši Trima stopnjevali ritem in višali prednost. Po dobrih 15 minutah drugega dela je Darko Cingesar zadel že za +8 pri 25:17. Takšne prednosti gostje niso več zapravili, četudi so se domači ob koncu tekme sicer približali na tri zadetke.

Pri Ivančni Gorici je pet golov dosegel Simon Stopar, medtem ko je pri Trimu kar šest igralcev doseglo po tri zadetke. Ob Cingesarju še Jan Jurečič, Krešimir Krešič, Vid Miklavec, David Didovič in Matic Anton Pipp.

Liga NLB, 1. krog: Sreda, 4. september:

Sviš Cugelj okna Ivančna Gorica : Trimo Trebnje 27:30 (12:15) Petek, 6. september:

18.30 Krka - Riko Ribnica

19.00 Slovenj Gradec - LL Grosist Slovan Sobota, 7. september:

18.00 Celje Pivovarna Laško - Jeruzalem Ormož

19.00 Koper - Misteral Krško

19.00 Urbanscape Loka - Gorenje Velenje

