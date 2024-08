"Raje imam izzive, kot da pridem v nek ustaljen sistem," je na današnjem medijskem terminu v pogovoru za STA dejal Uroš Zorman. Pri njegovem matičnem klubu glede na vložek nemudoma ciljajo na vrh slovenskega rokometa, a 44-letni Ljubljančan, čeprav ni zagovornik te fraze, poudarja, da vsaka ekipa potrebuje čas.

Čeprav bi Zorman rad, da si ga v času trajanja štiriletne pogodbe zapomnijo predvsem po človeški plati, je hitro dodal: "Seveda bi rad osvojil čim več lovorik. Če se dela tak projekt, se pričakujejo rezultati. To je vselej merilo vsega."

"Vse nove igralce in štab je treba nekako povezati v celoto"

Za Zormanom je dolgo poletje, potem ko je na olimpijskih igrah slovensko reprezentanco kot selektor popeljal do četrtega mesta. Čas za priprave in taktične zamisli bo tako okrnjen, a ga veseli vsaj to, da klub ne bo igral v Evropi.

"Glede na to, da sem imel še OI in sem zamudil pol priprav, mi odgovarja, da ni Evrope, da se lahko najbolj osredotočimo na prvenstvo in pokal. Več časa bomo imeli zase, kar bomo nedvomno potrebovali. Vse nove igralce in štab je treba nekako povezati v celoto," je poudaril.

Novincev je v ekipi ogromno, med njimi sta tudi reprezentant Staš Slatinek Jovičić, ki je bil s slovensko izbrano vrsto na OI, in med drugimi tudi Jaka Malus, bržčas najbolj zveneče ime pri Ljubljančanih.

"To ekipo sem sestavil sam. Če se gremo nek projekt, ekipo sestaviš sam in zanjo odgovarjaš. Najslabše je, če ti kdo nekaj pripelje, na koncu moraš pa za to odgovarjati," je izpostavil Zorman. "Pri tem sem imel proste roke in je super. Z ekipo sem zadovoljen. Glede na pozno kadrovanje smo sestavili največ, kar smo v tistem trenutku lahko. Nimamo se nad čim pritoževati," je še poudaril in jasno napovedal boj za vrh slovenskih tekmovanj.

"To je dejstvo in s čim drugim se ne bi zadovoljil. Že prvo gostovanje v Slovenj Gradcu bo izredno zanimivo, tudi tam imajo dobro ekipo. Razlika je, da bo na koncu končnica in bo treba biti v najboljši formi zadnje tri mesece sezone," še za konec pravi trener Slovana, ki se bo bržčas za naslov boril s prvakom Gorenjem ter Celjem in Trimom.

"Lepo se je vrniti nazaj domov"

Eden od številnih novincev pri Slovanu Malus se je v domovino vrnil iz nemškega Göppingena, kjer je preživel zadnji sezoni. "Lepo se je vrniti nazaj domov, za nami je že en dolg sklop priprav. Na začetku napornejši, v zadnjem tednu pa usmerjen v taktiko. Počasi se uvajamo tudi v delo s trenerjem, ki je prišel z olimpijskih iger. Vtisi so dobri, ekipa je nova, a obetajoča," je dobre občutke za STA razkril 28-letni srednji zunanji.

Zaveda se odmevnosti in ambicioznosti ljubljanskega projekta ter statusa novega trenerja: "Vse nas žene en cilj v karieri, osvajati naslove. To hoče Slovan, tudi jaz sem lačen tega in to je skupni cilj kluba, trenerja in nas igralcev. Zorman je zelo ambiciozen trener z veliko rokometnega znanja. Vse to vpijamo na treningih. Upajmo, da bomo čim več odnesli in vse to pokazali na igrišču."

Državno prvenstvo bodo Ljubljančani odprli v gosteh proti Slovenj Gradcu 6. septembra. Še prej se bodo domačim pristašem predstavili na jubilejnem 30. Šilčevem memorialu, ki bo v petek in soboto potekal v Škofji Loki, Sevnici in Ljubljani.

Tam bo Slovan v petek igral proti Urbanscape Loki in hrvaški ekipi Nexe. V drugi skupini v Sevnici bodo igrali domačini ter reprezentanca Kuvajta in Ribnica. Boj za razvrstitev od prvega do šestega mesta bo v soboto na Kodeljevem.

