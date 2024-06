Staš Slatinek Jovičič bo v prihodnji sezoni nosil dres Slovana

Dres RD LL Grosist Slovana bo v sezoni 2024/25 nosil tudi Staš Slatinek Jovičič. "Za Slovan sem se odločil, ker so mi v klubu predstavili zelo ambiciozne cilje in zgodbo, v kateri sem videl tudi sebe," je ob podpisu pogodbe v klubski izjavi dejal 23-letnik.

Slovenski reprezentant Staš Slatinek Jovičič bo v prihodnji sezoni oblekel dres RD LL Grosist Slovana, kamor se seli iz RK Trimo Trebnje. Rokometaš, ki igra na levem krilu, je že igral v Slovanu, prve rokometne korake pa je 185 centimetrov visok in 89 kilogramov težak igralec naredil v Kopru.

"Za Slovan sem se odločil, ker so mi v klubu predstavili zelo ambiciozne cilje in zgodbo, v kateri sem videl tudi sebe," je ob podpisu pogodbe v klubski izjavi dejal 23-letnik.

Ta se v Ljubljano seli iz Trebnjega, kjer je sodeloval z novim trenerjem Slovana Urošem Zormanom. "Mislim, da so tako pogoji kot tudi razmere, ki jih lahko ponudi Slovan, eni boljših v Sloveniji, če ne najboljši. Vsi se zavedamo, da bo ekipa zelo spremenjena in da bo treba še toliko več trenirati in vložiti veliko truda."

Na reprezentančnih pripravah

Jovičič Slatinek se trenutno v Kranjski Gori pripravlja z reprezentanco Slovenije na nastop na olimpijskih igrah, zato se bo pripravam Slovana pridružil pozno. Ambicije so velike, poudarja: "Cilji so boj za vrh. Veselim se novih izzivov v novem oziroma starem dresu, saj sem tu že igral in komaj čakam, da oblečem dres rdeče barve."