Tektonski premiki v Ljubljani

Čeprav bo rokometno dogajanje v Sloveniji vrhunec doživelo šele ta konec tedna, ko bo dokončno znano, kdo bo novi slovenski prvak, se oči slovenske rokometne javnosti že uperjajo proti naslednji sezoni, pred katero in v kateri se bodo očitno na slovenskem trgu močno premešale karte. V boj za vrh in tudi z večjimi ambicijami s pogledom proti Evropi se podaja Slovan, ki je ob močni finančni injekciji Mestne občine Ljubljana in župana Zorana Jankovića ter nekaterih pokroviteljev na hitro postal kandidat številka ena za preporod slovenskega klubskega rokometa. Proračun ljubljanskega moštva bo prihodnjo sezono po naših informacijah znašal približno 1,2 milijona evrov, kar je glede na razmere v slovenskem klubskem rokometu zavidljiva številka.

Ob ničli na lestvici števila zmag Celja Pivovarne Laško v letošnji sezoni lige prvakov je Slovenija pred prihajajočo sezono znova ostala brez mesta v ligi prvakov. Ob tem so Celjani daleč od nekdanjih šampionskih predstav na domačem prvenstvu. Dvoboj za naslov slovenskega prvaka tako pripada velenjskemu Gorenju in trebanjskemu Trimu, od katerega se bo po koncu sezone zanesljivo poslovil trener Uroš Zorman, ki se vrača v rodno Ljubljano.

Uroš Zorman bo ob slovenski reprezentanci v prihodnji sezoni vodil še Slovan. Foto: Reuters

Iz zanesljivih virov smo izvedeli, da je dogovor s trenerjem Urošem Zormanom dokončno zapečaten in se slovenski selektor prihodnjo sezono seli za krmilo Slovana, klub pa je s slovenskim selektorjem podpisal večletno sodelovanje. Želje in ambicije kluba so najvišje, bile so tudi že pred trenutno sezono, a se na koncu stvari klubu s Kodeljevega niso v celoti izšle, kljub temu pa v klubu neomajno sledijo triletni strategiji v želji, da se stvari premaknejo na najvišjo raven.

Slovensko jedro s tujim kakovostnim pridihom

Cilj Slovana je zgraditi dobro ekipo na ravni Evrope, ki bo temeljila na slovenskih igralcih. Ogrodje ekipe bo ostalo enako tudi v prihodnji sezoni, v klubu z gotovostjo ostajajo Kenan Pajt, Tarik Mlivić, David Kovačič, Jan Grebenc, Izidor Budja pa tudi mlada Nik Pirnat in Bine Pirc. Ekipa se dogovarja tudi z nekaterimi drugimi imeni slovenskega rokometa. V roke so si segli tudi že s članom Trebnjega Stašem Slatinekom Jovičićem in tudi dozdajšnjim članom Ribnice Gašperjem Hrastnikom. V zadnjem času se je glasno omenjalo tudi slovenska reprezentanta Jureta Dolenca in Miho Zarabca, a se po naših zanesljivih informacijah selitev izkušenih članov izbrane vrste vsaj za zdaj ne bo zgodila, saj klub kljub višjemu proračunu ne more konkurirati ponudbam evropskih velikanov.

Boris Denič bo ostal del Slovana. Foto: Urban Urbanc/Sportida

V klubu bo ostal tudi dozdajšnji trener Boris Denič, ki bo ob reprezentančnih obveznostih dobrodošla pomoč Zormanu in bo v klubu opravljal nekakšno vlogo svetovalca ter bo imel pregled nad delovanjem mlajših selekcij, ki jih želijo v klubu na dolgi rok priključiti članski ekipi. Hkrati bo klub okrepil svoje vrste tudi v klubskih pisarnah, kamor bi se lahko že v bližnji prihodnosti preselili nekateri nekdanji slovenski reprezentanti, ki jim srce bije za Slovan. Tudi tako in z lokalno noto si v ljubljanski ekipi v prihodnje želijo napolniti svojo dvorano na Kodeljevem.

Ob slovenskih rokometaših, ki bodo baza iger, ki jo bo kreiral trener Zorman, si v klubu želijo dodatne vrednosti nekaterih tujih igralcev. Eden od teh bo v prihajajoči sezoni Hrvat Ilija Brozović, skoraj zagotovo prihaja tudi krilni rokometaš Grk Nikolaos Tzortzinis. Z vsemi omenjenimi rokometaši je klub sklenil večletno sodelovanje, ker so ambicije kluba dolgoročne, zato so tudi pri odločitvah in sklenitvah sodelovanja nekoliko previdnejši.

K Slovanu se seli Staš Slatinek Jovičić. Foto: www.alesfevzer.com

Ob pestrem dogajanju v slovenski prestolnici je tako brez trenerja ostal trebanjski Trimo, ki je od junija 2020 bedel na dogajanjem dolenjskega kluba. Slovenski selektor je po zadnji domači tekmi na uradnem slovesu že pomahal v slovo podpornikom dolenjskega kluba, ob Zormanu pa so se poslovili tudi Aljoša Čudić, Gregor Potočnik, Miodrag Ćorsović, že prej omenjeni Staš Slatinek Jovičič, Davide Bulzamini in Uroš Udovič, ki bo končal kariero.

Tamše prečrtal Trebnje, kaj pa zdaj?

Kot glavnega kandidata za vroči stolček trebanjskega kluba se je dolgo omenjalo Branka Tamšeta, ki se je februarja poslovil od mesta trenerja hrvaškega kluba Nexe Našice. A kljub številnim govoricam in pogovorom Tamše še nima novega kluba, vsaj trenutno pa je prečrtal tudi možnost selitve v Trebnje, kar je potrdil tudi v pogovoru za Sportal.

Branko Tamše vsaj za zdaj ne bo prevzel vajeti trebanjskega Trima. Foto: Reuters

"V bližnji prihodnosti, če res ne bo nekih tektonskih premikov, ne bom treniral nikjer, ampak si bom nabral energije za nove izzive po 15 letih brez predaha. Mislim, da je prav, da si privoščim nekaj počitka. Imel sem resne razgovore s Trimom iz Trebnjega, kjer smo marsikaj dorekli in se pogovorili, po tehtnem razmisleku ter zaradi osebnih razlogov smo potem potegnili črto, da vsaj v naslednji sezoni ne bom trener Trima, kar ne pomeni, da so vrata dolgoročno zaprta. Pred mano je zdaj aktivni počitek, obiskal bom določene trenerje in klube. Kar zadeva delo, se mi nikamor ne mudi, potem pa bom videl, kam me bo zanesla pot," je povedal Tamše.

Glavni kandidat za prevzem trenerskega mesta naj bi bil zdaj selektor mladinske izbrane vrste Severne Makedonije Rade Stojanović. Ta je vodil Metalurg in Ohrid, nekaj časa je deloval tudi v Katarju. Kot rokometaš je med drugim igral tudi za Trimo, Gorenje in hrpeljsko-kozinski Gold Club.

Preberite še: