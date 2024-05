Trimo zlahka, Gorenje težje, odločil pa bo zadnji krog

Igra se predzadnji krog v ligi NLB. Pred njim je vodilni ekipi, Gorenje Velenje in Trimo Trebnje, ločila le točka. In tudi po njem ju bo. Rokometaši Gorenja so svojo tekmo 25. kroga odigrali prvi, LL Grosist Slovan so premagali z 28:25. Uro in pol pozneje so Trebanjci visoko z 41:27 odpravili Ljubljano.

Ljubljana Trebanjcem ni bila enakovreden nasprotnik in razlika je bila na koncu 14 golov. Domači so povedli s 5:1, pa potem z 8:2 in 10:4. Pozneje so gostje le nekoliko zadihali in se približali (12:16), a so domači zanesljivo dobili že prvi polčas z 20:14. V nadaljevanju je bil promet precej enosmeren. Trebanjski rokometaši so počasi višali naskok, do +10 so pri 26:16 prišli v 38. minuti, do +15 pa pri 35:20 deset minut zatem. Največ golov, 13, je za zmagovalce dosegel Jan Jurečič, sedem jih je dodal Staš Slatinek Jovičić, pri Ljubljani sta po štiri dosegla Jure Lukman in Lan Nosan.

Prigrana zmaga za Gorenje. Foto: Filip Barbalić/www.alesfevzer.com Svoj del naloge so Velenjčani opravili po pričakovanjih, nikakor pa ne zlahka. Slovan, ki je v prejšnjem krogu premagal Celjane, se je spet pokazal za trdega tekmeca in bil veliko večino tekme povsem enakovreden, klonil pa je šele v končnici.

Že v prvem delu je bil Slovan enakovreden. Favoritom nikakor ni uspelo prevzeti pobude, ekipi sta bili dolgo skupaj, šele v 19. minuti je Gorenje prvič prišlo do nekoliko bolj občutne prednosti (12:9). A so se domači vrnili, znižali na 12:13, ob koncu prvega polčasa so gostje zapravili sedemmetrovko, Matic Pipp pa je za Slovan zadel na 13:13.

V večjem delu drugega polčasa sta se ekipi izmenjavali v vodstvu za gol ali pa je bil izid izenačen. Nobeni ni uspelo priti do večjega naskoka, šele gostje so v 54. minuti po obrambi Emirja Teletovića in zadetku po protinapadu Matica Verdineka povedli s 25:23. Sledil je še en naskok za +2 (26:24), a je v zadnji minuti za nekaj drame še poskrbel Alexander Perić z zadnjim znižanjem na gol. V končnici pa so nato gostje najprej zadeli (Tilen Sokolič), potem pa tekmecem še ukradli žogo in po protinapadu (Verdinek) prišli do ponovljene največje prednosti na tekmi.

O naslovu bosta vodilni zasedbi (Gorenje ima zdaj 45, Trebnje pa 44 točk) odločali v zadnjem krogu, ko bo ekipa iz Trebnjega gostovala v Ribnici, Gorenje pa bo doma gostilo Jeruzalem Ormož.

Liga NLB, 25. krog:

Petek, 17. maj:

Sobota, 18. maj:

Lestvica: