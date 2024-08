Otrok celjskega rokometnega kluba Filip Rakita ostaja zvest svojemu matičnemu klubu vsaj do konca sezone 2026/27, so sporočili iz kluba.

Rakita se je matičnemu klubu pridružil že leta 2011 kot desetletnik, zaigral prvič za mlajše dečke B in nastopal za vse klubske selekcije vse do sezone 2018/2019, ko je prvič zaigral za člansko ekipo RK Celje Pivovarna Laško, katere del je bil tudi v sezoni 2019/2020.

Naslednji dve leti je kot posojeni igralec igral za RK Maribor Branik, za katerega je zbral 47 nastopov in dosegel 137 zadetkov. V sezoni 2022/2023 je sledila vrnitev v matični klub, ki pa jo je zaznamovala huda poškodba kolena na turnirju v Makedoniji in mu preprečila nastopanje na najvišji ravni.

V lanski sezoni se je vrnil v normalen trenažni in tekmovalni proces, dres Celja, za katerega je v tem pripravljalnem obdobju na šestih tekmah dosegel 25 zadetkov, pa bo podaljšanju nosil do 30. junija 2027.

"Rakita je zelo hiter igralec, zelo dober partner Tadeju Mazeju"

"Rakita je zelo hiter igralec, ki bi lahko bil glede na svoje karakteristike zelo dober partner Tadeju Mazeju na levem krilu. Ta dvojec nam omogoča, da se lahko branimo na različne načine, kar nam daje dodatno širino. Filip ima v sebi potencial, da še zraste kot športnik, mi pa mu moramo na tej poti pomagati. Želim mu, da v tej smeri nadaljuje in da ostane zdrav," je za uradno spletno stran kluba dejal trener Paulo Pereira.

"Vesel sem, da smo se s klubom dogovorili za podaljšanje pogodbe in mi s tem pokazali zaupanje s strani kluba pri mojem nadaljnjem razvoju. Prostor za napredek vidim predvsem v obrambnih nalogah. V to triletno obdobje vstopam s pozitivnimi mislimi in želim celotni ekipi predvsem zdravja. Verjamem, da lahko v tem ciklu vrnemo v Celje ligo prvakov in da osvojimo čim več lovorik," pa je ob podaljšanju sodelovanja dejal Rakita.