Muzej bančništva Slovenije v Ljubljani je bilo danes prizorišče novinarske konference pred začetkom rokometne lige NLB. V sezoni 2024/25 je elitno tekmovanje doživelo številne spremembe, liga se je zmanjšala, nov je tekmovalni sistem, resen kandidat za prvo mesto pa je poleg ekip iz Celja, Velenja in Trebnjega tudi prenovljeni Slovan.

Za sredino lestvico so kandidati Krka, Jeruzalem Ormož, Slovenj Gradec, Riko Ribnica, Koper in Sviš Gugelj Okna Ivančna Gorica, najbolj krčevit boj za obstanek v elitni ligi pa se obeta ekipama iz Škofje Loke in Krškega.

Zoran Jovičić Foto: Jan Gregorc/www.alesfevzer.com

"Vedno je težje braniti, kot osvojiti," je na današnji tiskovni konferenci v prostorih Bankariuma na Čopovi ulici uvodoma dejal strateg branilca naslova iz Velenja Zoran Jovičić.

"V minuli sezoni niso obetavno začeli lige NLB, na koncu pa smo naredili podvig in osvojili prvenstvo, kar je le malokdo pričakoval. Pred nami je nova sezona, nova zgodba, začeti je treba od nič. V primerjavi z minulo sezono so odšli trije dolgoletni nosilci igre, prišli so novi obrazi, ki se še morajo uigrati in privaditi na nov sistem igre," je dodal primorski strokovnjak na klopi zasedbe iz Šaleške doline.

"Naši cilji ostajajo nespremenjeni. V zadnjih treh sezonah smo se vselej borili za vrh in se bomo tudi v novi. Sezona bo dolga, naporna in izenačena, poleg ekip iz Celja, Velenja in Trebnjega se bo za naslov prvaka boril tudi močno okrepljeni Slovan. Izjemno pomembne bodo tudi druge tekme, v Sloveniji je nekaj krajev, kjer je zelo težko osvojiti točko ali dve," je pred začetkom sezone dejal novi trener Trebanjec Radoslav Stojanovik.

Uroš Zorman je bil redkobeseden

Njegov predhodnik Uroš Zorman je po koncu minule sezone zapustil Dolenjsko in se vrnil v svoj matični klub s Kodeljevega, ki bo letos napadal najvišja mesta.

"Nova ekipa, novi obrazi. Zaradi reprezentančnih obveznosti nisem bil veliko časa s svojimi varovanci, a verjamem, da bomo med sezono postavili kamenčke na pravo mesto in se bomo borili za sam vrh. Delali in trudili se bomo po svojih najboljših močeh," je bil dokaj redkobeseden Zorman, ki je vlogo papirnatega favorita pripisal branilcu naslova iz Velenja.

Paulo Pereira Foto: Guliverimage

Celjani obljubljajo boj do zadnjega diha

Kar 26-kratni državni prvaki iz Celja prvič v zgodovini prve lige ne sodijo med glavne favorite za prvo mesto. Celjani v minuli sezoni niso bili zmožni držati stika z Velenjčani in Trebanjci, na koncu so zasedli tretje mesto. Pred novo sezono so doživeli številne spremembe, nov je tudi trener – Portugalec Paulo Pereira.

"V tej sezoni nismo na prvi štartni črti, tako da lahko obljubim le boj do zadnjega diha. Upam, da se bo tovrsten pristop obrestoval, a povsem jasno je, da so nekatere ekipe pred nami," je dejal novi trener Celjanov in portugalski selektor.

Nova sezona prinaša pestrejši in zanimivejši sistem tekmovanja

Po koncu minule sezone so se od elitne druščine poslovili Škofljica, Ljubljana in Dobova, vanjo pa se je iz 1. B lige vrnil Misteral Krško. V ligi NLB bo nastopilo 12 ekip, po zagotovilih vodilnih na Rokometni zvezi Slovenije (RZS) pa nova sezona prinaša prenovljen, pestrejši in zanimivejši sistem tekmovanja.

V prvem delu bo ducat klubov nastopilo po dvokrožnem sistemu. Po zaključku prvega dela tekmovanja bo najboljša osmerica nadaljevala boje za naslov prvaka. Ti bodo potekali v dveh skupinah s po štirimi ekipami. V prvo bodo uvrščene prvo-, četrto-, peto- in osmouvrščena moštva prvega dela tekmovanja, v drugo pa preostale.

Po dve najboljši ekipi bosta napredovali v polfinale, preostale se bodo pomerile za razvrstitev od petega do osmega mesta. Nov državni prvak bo postala ekipa, ki bo v finalnem nizu prva dosegla dve zmagi. Prvi obračun bo na sporedu 31. maja, drugi 4., morebitni tretji pa 7. junija.

Zadnjeuvrščena četverica prvega dela Lige NLB se bo medtem borila za obstanek. Ekipa z najskromnejšim izkupičkom po dodatnih šestih tekmah bo neposredno izpadla v nižji rang tekmovanja, medtem ko predzadnjo čakata dodatni tekmi kvalifikacij za mesto med elito proti drugouvrščenemu moštvu 1. B lige.

Za prenos bodo skrbele avtomatizirane kamere

Za prenose Lige NLB bodo po novem skrbele avtomatizirane kamere, ki bodo zagotavljale primerljivo produkcijo z vseh 12 domovanj elitnih slovenskih moških klubov, tekme pa bodo prenašali na televizijskih programih Sportkluba. Pokalni zaključni turnir je predviden 4. in 5. aprila prihodnje leto.

Uvodna tekma bo v sredo, 4. septembra, ko bo na sporedu tekma Sviš Gugelj Okna Ivančna Gorica - Trimo Trebnje. V petek bo tekma Slovenj Gradec - LL Grosist Slovan, v soboto pa Celje Pivovarna Laško - Jeruzalem Ormož, Urbanscape Loka - Gorenje Velenje, Koper - Misteral Krško in Krka - Riko Ribnica.

Preberite še: