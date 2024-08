Trimo v Francijo z lepo prednostjo

Trebanjci so dvoboj dobro začeli in povedli s 3:1, a se je peta ekipa zadnjega francoskega prvenstva vrnila in izenačila na 4:4. Dvoboj je potekal v valovih, a domači so večino prvih 30 minut narekovali ritem. Trimo je sredi prvega polčasa prvič povedel za tri gole (8:5), pet minut pred koncem prvega dela pa je bilo na semaforju že 14:8. Prednost šestih golov so varovanci Radoslava Stojanovika odnesli tudi na veliki odmor (16:10).

Tudi v drugem delu so sprva nadzorovali položaj na parketu dvorane OŠ Trebnje. Vodili so z 22:16, nato pa so gosti stopili na plin in se z delnim izidom 4:0 povsem približali. Domači so se po minuti odmora zbrali in prednost znova oplemenitili do 25:20, nato pa vseskozi vztrajali s prednostjo treh oziroma štirih golov. Aktualni podprvaki lige NLB so tudi po 60 minutah ohranili štiri gole prednosti in si bodo prihodnjo soboto skušali priigrati drugi nastop v skupinskem delu po kakovosti drugega evropskega tekmovanja. Prvič so tam nastopili v sezoni 2020/21, v zadnjih sezonah pa vselej obstali v kvalifikacijah.

Varovanci Radoslava Stojanovika so si priigrali lepo popotnico pred potjo v Francijo. Foto: www.alesfevzer.com

Skupni zmagovalec dvoboja med Trebanjci in francoskim moštvom, pri katerem je do konca prejšnje sezone igral kapetan slovenske reprezentance Jure Dolenec, bo igral v skupini C, v kateri bi bili njihovi tekmeci švicarski Kadetten Schaffhausen, portugalska Benfica in slovaški Tatran Prešov.

V skupinski del, ki se bo začel oktobra, so bili neposredno uvrščeni rokometaši Gorenja Velenja. Državni prvaki bodo v skupini igrali z danskim GOG Gudmejem in dvema ekipama iz kvalifikacij.