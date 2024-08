Za rokometašicami Krima Mercatorja je prvi teden priprav v skoraj polni zasedbi. Tigrice so se po ponedeljkovem prvem skupnem treningu do četrtka pripravljale v domačih Stožicah, nato pa so v petek odpotovale v Koprivnico, kjer so nastopile na tradicionalnem turnirju Josip Samažija-Bepo.

Na prvi pripravljalni tekmi tega poletja so Krimovke premagale ekipo DAC Dunajske Strede z rezultatom 27:22. Na sobotni tekmi proti gostiteljicam, ekipi Podravke Vegete, pa so Ljubljančanke po napetem dvoboju iztržile neodločen izid 32:32.

Ob koncu prvega sklopa priprav in ob vrnitvi v slovensko prestolnico je misli strnil glavni trener Krimove družine Dragan Adžić. "Zadovoljen sem s trenutno energijo in motivacijo ekipe." Foto: Vid Ponikvar

Črnogorski strateg je vesel, da je lahko računal na skoraj celotno ekipo. "Čakamo le še na Philomeno Egger, ki je trenutno na svetovnem kadetskem prvenstvu. Zadovoljen sem s trenutno energijo in motivacijo ekipe, strah pred poškodbami in mentalnim padcem po vrnitvi z olimpijskih iger pa je zdaj za nami. Kljub temu da smo morali turnir v Koprivnici taktično zasnovati po štirih skupnih treningih, so bile tekme tam izjemno koristne."

Rokometašice Podravke Vegete bodo prve tekmice Krima Mercatorja v novi evropski sezoni, v skupinskem delu lige prvakinj. Tekma se bo v soboto, 7. septembra, v Koprivnici začela ob 18.00.

Foto: Rk Krim Mercator

Dvakratne zmagovalke najbolj imenitnega klubskega tekmovanja na stari celini iz Ljubljane v letih 2001 in 2003 bodo nastopile v skupini A, v njej so tudi Ferencvaros, Metz, norveški Storhamar, danski Nykobing ter še dve romunski ekipi - Bukarešta in Gloria Bistrita.

Še pred tem pa obe ekipi čaka še nekaj "druženja". V ponedeljek, 26. avgusta, bodo Koprivničanke gostovale v Ljubljani na skupnem treningu, dan pozneje pa bo sledilo še eno prijateljsko srečanje. Konec tedna tigrice čaka novo potovanje, tokrat bo končna destinacija francoski Metz.

Ob koncu pa gre opomniti še domačo evropsko uverturo, ki bo na sporedu v soboto, 14. septembra, ob 18.00 v Areni Stožice. Takrat Ljubljančanke čaka obračun proti danskemu Nykobingu. Državno prvenstvo se bo pričelo sredi prihodnjega meseca.

Foto: Rk Krim Mercator Foto: Rk Krim Mercator Foto: Rk Krim Mercator

Spremembe v kadru

Po koncu minule sezone je Barbara Lazović končala igralsko kariero, Krim pa so zapustile še nekatere igralke. Rusinja Darja Dmitrijeva je odšla v madžarski Ferencvaros, Francozinja Allison Pineau in Poljakinja Aleksandra Rosiak pa sta se vrnili v domovino in bosta igrali za Metz in Lublin.

Slovenska ženska rokometna reprezentanca je pod vodstvom črnogorskega trenerja Adžića nastope na olimpijskih igrah v Parizu sklenila v skupinskem delu turnirja.