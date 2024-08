Rokometna reprezentanca je v Parizu postala prva ženska ekipa iz slovenskih kolektivnih športov z olimpijskim nastopom. Ena najbolj zaslužnih posameznic za nov zgodovinski trenutek slovenskega športa je ravno Gros.

Velenjčanka, ki nosi kapetanski trak izbrane vrste, se s 767 zadetki nahaja na vrhu večne lestvice strelk za žensko reprezentanco, 159 nastopov pa jo uvršča na tretje mesto. V francoski prestolnici je bila poleg Benjamina Savška nosilka slovenske zastave na otvoritveni slovesnosti olimpijskih iger.

Počaščena, da so ji namenili toliko glasov

"Počaščena sem, da sem postala del komisije in da so mi rokometni kolegi in kolegice namenili toliko glasov. Po najboljših močeh se bom trudila, da bo glas nas, športnikov slišan ter da se bodo naše pravice spoštovale tudi v prihodnje," je v izjavi, ki jo navaja RZS, dejala Gros.

Poleg Gros (173 glasov), ki se je na volitvah uvrstila na tretje mesto, bodo mesta članov komisije za mandatno obdobje med letoma 2024 in 2028 zasedli še španski vratar Gonzalo Perez de Vargas (203), Francoz Dika Mem (178), Nemka Xenia Smits (165) in Egipčan Mohammad Sanad (69).

Perez de Vargas predsednik komisije

Perez de Vargas je bil kot športnik z največ prejetimi glasovi imenovan tudi za začasnega predsednika komisije. To funkcijo bo opravljal najmanj do kongresa IHF prihodnje leto. Na olimpijskih igrah v Parizu je sicer imelo glasovalno pravico 406 športnikov, izkoristilo jo je 327.

Komisija športnikov IHF je del zveze, ki predstavlja glas rokometašev in rokometašic iz celotnega sveta znotraj omenjene organizacije. Prve volitve so potekale leta 2007 na moškem in ženskem svetovnem prvenstvu. Predsednik komisije je polnopravni član sveta IHF, najvišjega organa mednarodne zveze, kjer zastopa interese športnikov in daje priporočila na področjih, povezanih s športniki.

Za mandat v komisiji lahko kandidirajo le aktivni športniki. Ob tem morajo izpolnjevati še nekatere druge zahteve, na primer imeti morajo vsaj 20 let, za seboj morajo imeti najmanj dva nastopa na svetovnih prvenstvih in obenem ne smejo biti kaznovani zaradi kršitev v povezavi z dopingom ali ostalimi nešportnimi potezami.