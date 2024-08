Rokometašice Krima obeležile štiri desetletja delovanja

Rokometašice Krima Mercatorja so v Ljubljani obeležile štiri desetletja delovanja kluba, ki je najuspešnejši v slovenski športni zgodovini, kot so izpostavili. Dvakrat so osvojile prestižno ligo prvakinj, kot prvi klub v Sloveniji, trikrat so še igrale v finalu, devetindvajsetkrat so postale državne prvakinje, osemindvajsetkrat pa pokalne.

"Krim je najuspešnejši slovenski klub doslej in je postavil številne mejnike. Več tisoč mladih rokometašic smo vzgojili. Na Krimu sloni tudi rokometna reprezentanca in želimo nadaljevati z vzgojo mladih rodov rokometašic," je uvodoma na izpostavil Iztok Verdnik.

Od leta 2019 je predsednik kluba, ta je tokrat predstavil tudi svojo prenovljeno celostno podobo, s katero kani nadaljevati izjemne mednarodne uspehe v tej sezoni.

Ana Gros Foto: Grega Valančič/Sportida

Trideset let neprekinjenega nastopanja v ligi prvakov

"Tako velika tradicija in trideset let neprekinjenega nastopanja v ligi prvakov je izjemno. Imamo veliko odgovornost, ki je čast in privilegij. Vse si želimo priti na zaključni turnir četverice v ligi prvakinj. To ne bo lahko, ampak bomo dale vse od sebe, da dosežemo cilj," je napovedala kapetanka Krima in slovenske reprezentance Ana Gros.

Prireditve so se udeležile članice številnih generacij ljubljanskega kluba ter visoki gostje, med njimi Franjo Bobinac, nekdanji predsednik Rokometne zveze Slovenije in sedanji predsednik Olimpijskega komiteja Slovenije (OKS).

"Super športno leto je doseglo vrhunec v Parizu, ker sta nastopili obe rokometni reprezentanci. To je izjemen dosežek, tudi posledica dela v našem najboljšem klubu v državi, v Krimu. Ni bilo lahko pred štirimi desetletji začeti z delovanjem. Bile so tudi krize, ni bilo denarja in pokroviteljev, a ste zdržali in to bi rad posebej izpostavil. Obenem je to klub, ki je naredil izjemno delo pri razvoju igralk. To sezono imate izjemno ambiciozne cilje ter s tujimi igralkami okrepljeno zelo močno ekipo," je dejal Bobinac.

Trener ekipe je zadnja leta Črnogorec Dragan Adžić. Foto: Guliverimage

Na domačih parketih so Krimovke skoraj nepremagljive

V letu 1984 se je na pobudo Cvete Benet, ki so ji rekli kar "mati kluba", poleg ekipe fantov v Krimu osnovala tudi ekipa deklet. Krimovke so se v sezoni 1986/87 že uvrstile v 2. ligo nekdanje Jugoslavije, kar je bil za nov klub iz obrobja Ljubljane s povsem ljubiteljskim delovanjem velik uspeh.

Kmalu po osamosvojitvi Slovenije je leta 1992 predsedniško vlogo prevzel Zoran Janković. Sedanjega ljubljanskega župana, ki je častni predsednik Krima, ter v klub prinesel velike ambicije in drugačen način delovanja, na tokratni slovesnosti ni bilo.

Obdobje največjih evropskih uspehov je bilo med letoma 2001 in 2013. Klub je dvakrat posegel po največji klubski lovoriki v Evropi, ligo prvakinj je osvojil leta 2001 in 2003. Na domačih parketih so Krimovke skoraj nepremagljive.

Tridesetkrat v nizu so igrale v ligi prvakov kot edina rokometna ekipa v Evropi s tako dolgim neprekinjenim obdobjem. Sledil je tudi padec, leta 2014 se je zaradi finančnih težav začelo obdobje sanacije kluba in nato nove rasti.

Trener ekipe je zadnja leta Črnogorec Dragan Adžić, ki je kot slovenski selektor popeljal reprezentanco, ki jo je sestavljajo 15 sedanjih ali nekdanjih igralk Krima, tudi na olimpijske igre. V Parizu se je pred mesecem dni predstavil kot prvi ženski kolektiv na OI v zgodovini Slovenije.

