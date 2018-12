Romunke po zmagi nad Špankami ostajajo v igri za polfinale

Romunke so si po zmagi nad Španijo odprle vrata napredovanja v polfinale:

🇪🇸 25:27 🇷🇴 Applause for Romania! They come back from behind to beat Spain and get closer to a #ehfeuro2018 Semi-final spot. ✨@RFEBalonmano #ESPROU #guerreras #handballissime pic.twitter.com/tnF4PkVA3D