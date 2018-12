Slovenske rokometašice nemočne proti Francozinjam

Slovenske rokometašice so doživele drugi poraz na letošnjem zaključnem turnirju stare celine. Po petkovem uvodnem proti Črnogorkam so danes morale priznati premoč Francozinjam, po današnjem porazu pa je bolj ali manj jasno, da se bodo po torkovi tekmi z Rusinjami, ki se bo pričela ob 18. uri, bržkone poslovile od francoskega turnirja in se vrnile v domovino.

Že po nekaj minutah igre je bilo jasno, da slovenske rokometašice niso kos svetovnim prvakinjam iz Francije, ki so se po uvodnem porazu proti Rusinjam povsem mobilizirale in zaigrale na vso moč. Domača obramba je bila "jeklena", nanjo slovenske rokometašice - na čelu s prvo ostrostrelko Ano Gros - nikakor niso našle ustreznega odgovora, igrale so na silo in sprožale strele iz neizdelanih položajev.

Razlika v kakovosti je prevelika - Francija je Slovenijo v 2. kolu @EHFEURO premagala s 30:21.



3. kolo v torek ob 18.00 proti Rusiji. #mislovenci pic.twitter.com/J5dTyPDew8 — Rokometna zveza SLO (@rzs_si) December 2, 2018

Francozinje so uvodoma delovale zastrašujoče, že po osmih minutah so si priigrale vodstvo 4:0. Po tem zaostanku je slovenski selektor Uroš Bregar zahteval minuto odmora, a tudi po njegovih dodatnih napotkih so bile Slovenke povsem nemočne v osrednji dvorani v Nancyju.

V igri slovenskih rokometašic je močno škripalo, prvi gol so dosegle šele ob koncu 13. minute, ko je zadela krožna napadalka Teja Ferfolja. Do konca prvega polčasa so bile povsem nebogljene, v pravi "igri mačke z mišjo" je slovenski zaostanek neprestano naraščal, "kritično točko" pa doživel v 27. minuti, ko je znašal že devet golov (6:15).

Bregarjeve varovanke so bile v drugi polovici tekme bolj "enakovredne", a to gre bolj na račun dejstva, da so gostiteljice nekoliko zmanjšale frekvenco svojih obratov in varčevale moči za nadaljnje tekme na domačem prvenstvu.

A Slovenke se novemu porazu niso mogle ogniti, Francozinje so bile vsaj za dva razreda boljše tekmice, do konca tekme so profesionalno oddelale svojo nalogo, z nekaterimi atraktivnimi potezami zadovoljile svoje domače privržence ter se Slovenkam oddolžile za lanski nepričakovan poraz na svetovnem prvenstvu v Nemčiji.

V slovenski reprezentanci je bila najbolj učinkovita Ana Gros s petimi goli. Aneja Beganović in Tjaša Stanko sta prispevali po štiri gole, Nina Zulić pa tri. Vratarka Maja Vojnović je zbrala osem obramb.