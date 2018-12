V živo: Francozinje hitro pobegnile Slovenkam, ki jim grozi hud poraz

Slovenke se po dnevu premora v dvorani Jean Weille v Nancyju merijo z gostiteljicami Francozinjami, lanskimi svetovnimi prvakinjami iz Nemčije. V torek, 4. decembra, čaka Slovenke še obračun z zadnjimi zmagovalkami olimpijskega turnirja v Rio de Janeiru 2016 - Rusinjami.

Izbranke slovenskega selektorja Uroša Bregarja so na svoji premierni tekmi na letošnjem zaključnem turnirju v Franciji doživele poraz. Rokometno mero so jim vzele izjemno kakovostne Črnogorke, ki so uveljavile vse svoje prednosti in proti srčnim Slovenkam osvojile prvi par točk v skupini B. Francozinje so na četrtkovi otvoritveni tekmi evropskega prvenstva izgubile proti Rusinjam s 23:26,

Izidi 1. kroga: Skupina A (Nantes):

Petek, 30. november:

Srbija : Poljska 33:26 (13:14)

Danska : Švedska 30:29 (15:16) Skupina B (Nancy):

Četrtek, 29. november:

Francija : Rusija 23:26 (11:11) Petek, 30. november:

Črna gora : Slovenija 36:32 (18:12) Skupina C (Montbeliard):

Sobota, 1. december:

Madžarska : Nizozemska 25:28 (11:11)

Španija : Hrvaška 25:18 (15:5) Skupina D (Brest):

Sobota, 1. december:

Norveška : Nemčija 32:33 (16:15)

Romunija : Češka 31:28 (17:11)

Slovenske tekme, evropsko rokometno prvenstvo, Francija (30. november-16. december) 1. kolo, petek, 30. novembra

Črna gora : Slovenija 36:32

Gros 8, Mavsar 7, Stanko 5. 2. kolo, nedelja, 2. decembra

15.00: Slovenija - Francija 3. kolo, torek, 4. decembra

18.00: Rusija - Slovenija

V drugi del po tri reprezentance Na evropskem prvenstvu bo nastopilo 16 reprezentanc, ki so razdeljene v štiri skupine po štiri. V drugi del tekmovanja se bodo uvrstile po tri najboljše reprezentance iz vseh štirih skupin, ki bodo nato razdeljene v dve skupini po šest. Slovenska skupina B se bo v drugem delu prvenstva premešala s skupino A, v kateri bodo v prvem delu nastopile Danska, Srbija, Švedska in Poljska. V polfinale se bosta uvrstili po dve najboljši reprezentanci iz obeh skupin drugega dela.

Preberite še: