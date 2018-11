Trener Celjanov kljub polomu prepričan, da ni še nič izgubljenega

V devetem krogu rokometne lige prvakov so rokometaši Celja danes gostovali pri Zaporožju in doživeli visok poraz. Ukrajinski klub je slovenske prvake premagal s 36:27, s čimer so si Celjani otežili možnosti za preboj v nadaljevanje tekmovanja. V soboto je njihov najbližji zasledovalec Zagreb odščipnil točko Nantesu.

Celjani so gostiteljem sledili le v začetnih minutah igre, vodili so s 3:2, nato pa je sledila serija napak. Slovenski prvaki so izgubljali žogo za žogo, domači rokometaši pa so kaznovali vsako napako. V prvem polčasu so rokometaši Zaporožja vodili z največ sedmimi zadetki prednosti, ob polčasu je prednost Celjanov znašala šest golov.

Tudi v drugem polčasu enega izmed ključnih dvobojev za napredovanje v izločilne boje so bili domači razred zase. V 5. minuti nadaljevanja so Ukrajinci prvič povedli za deset (24:14), slovenski predstavniki v ligi prvakov pa do konca niso uspeli omiliti poraza. Ukrajinski rokometni klub je bil boljši s kar 36:27 in se tako Celjanom maščevali za poraz, ki so ga doživeli na prvi tekmi v Celju. Celjani so izgubili kar 17 žog.

S po štirimi zadetki sta bila v vrstah Celjanov najučinkovitejša Rok Ovniček in Draško Nenadić.

Celjska ekipa bo prihodnji teden v nedeljo gostila francoski Nantes.

Poročilo s tekme:

Kaj so po visokem porazu povedali v taboru Celja?



"Po tako hudem porazu je težko zbrati misli in takoj oceniti tekmo. Nismo bili pravi, čeprav smo dobro začeli, nato pa v napadu začeli izgubljati žoge. Namesto, da bi mi njim vsilili hitro igro, smo dobili preveč zadetkov, ko se po izgubljenih žogah ekipa ni mogla niti vračati v obrambo. Deset zadetkov je padlo iz naših napak, izgubili smo kar sedemnajst žog, igra v napadu je bila preveč statična in brez ideje. To seveda vpliva tudi na igro v obrambi, ki potem prav tako ni bila na nivoju. Tekmo moramo nemudoma pozabiti, naj nam bo šola, saj nas že v sredo čaka Koper in nato Nantes. Doma igramo veliko bolje, bolj sproščeno, upam, da nas bodo navijači kljub tej zaušnici prišli podpreti, mi pa bomo gotovo prikazali povsem drugačen obraz od današnjega. Nič še ni izgubljenega, doma igramo povsem drugače, zato verjamem, da nas čaka drugačen razplet kot danes," je po porazu povedal trener Celja, Tomaž Ocvirk.



Aljaž Panjtar obljublja, da bodo v nadaljevanju pokazali drugačen obraz. Foto: Urban Urbanc/Sportida

"Danes nam žal ni uspelo. Skozi celotno srečanje nismo bili dorasel nasprotnik in ne vem kaj je bil razlog temu. Žal, tako je pač v rokometu, takšen je šport. Pripraviti se moramo na naslednje tekme, že v sredo nas čaka Koper, nato pa v nedeljo Nantes. Tam bomo prikazali drugačen, naš pravi obraz, ki bi ga morali že danes, a se žal ni izšlo," pa je po neuspehu povedal Aljaž Panjtar.



Po porazu so bili razumljivo razočarani tudi celjski rokometaši. "Težko je po takšni tekmi povedati kaj pametnega. Nismo bili na našem nivoju, na takšnem kot smo ga sposobni. Visoko smo izgubili, a to nismo mi in obljubljam, da bomo že proti Kopru ter nato proti Nantesu pokazali povsem drugačno igro," obljublja Josip Šarac. "Po tako hudem porazu je težko zbrati misli in takoj oceniti tekmo. Nismo bili pravi, čeprav smo dobro začeli, nato pa v napadu začeli izgubljati žoge. Namesto, da bi mi njim vsilili hitro igro, smo dobili preveč zadetkov, ko se po izgubljenih žogah ekipa ni mogla niti vračati v obrambo. Deset zadetkov je padlo iz naših napak, izgubili smo kar sedemnajst žog, igra v napadu je bila preveč statična in brez ideje. To seveda vpliva tudi na igro v obrambi, ki potem prav tako ni bila na nivoju. Tekmo moramo nemudoma pozabiti, naj nam bo šola, saj nas že v sredo čaka Koper in nato Nantes. Doma igramo veliko bolje, bolj sproščeno, upam, da nas bodo navijači kljub tej zaušnici prišli podpreti, mi pa bomo gotovo prikazali povsem drugačen obraz od današnjega. Nič še ni izgubljenega, doma igramo povsem drugače, zato verjamem, da nas čaka drugačen razplet kot danes," je po porazu povedal trener Celja,"Danes nam žal ni uspelo. Skozi celotno srečanje nismo bili dorasel nasprotnik in ne vem kaj je bil razlog temu. Žal, tako je pač v rokometu, takšen je šport. Pripraviti se moramo na naslednje tekme, že v sredo nas čaka Koper, nato pa v nedeljo Nantes. Tam bomo prikazali drugačen, naš pravi obraz, ki bi ga morali že danes, a se žal ni izšlo," pa je po neuspehu povedalPo porazu so bili razumljivo razočarani tudi celjski rokometaši. "Težko je po takšni tekmi povedati kaj pametnega. Nismo bili na našem nivoju, na takšnem kot smo ga sposobni. Visoko smo izgubili, a to nismo mi in obljubljam, da bomo že proti Kopru ter nato proti Nantesu pokazali povsem drugačno igro," obljublja

Prvi poraz PSG-ja

Matej Gaber je dosegel tri zadetke. Foto: Grega Valančič/Sportida V skupini B je vodilni PSG po osmih zmagah sploh prvič izgubil. Na derbiju ga je s 33:32 ugnal slovenski Szeged. Matej Gaber je ob veliki zmagi dosegel tri zadetke, Mario Šoštarič, Dean Bombač in Nik Henigman pa v statistiko niso vpisali gola.

Velik tekmec Celjanov v boju za napredovanje je gostil Nantes in remiziral s 27:27. Urh Kastelic je branil za hrvaško moštvo, Gregor Potočnik pa je dosegel dva zadetka.

Jan Grebenc se je ob porazu njegovega Skjerna proti Flensburgu (24:31) trikrat vpisal med strelce.

Derbi s kar 78 goli

V skupini A sta v soboto Meškov Brest in Vardar remizirala (31:31), Simon Razgor je za Meškov prispeval tri zadetke, Vid Poteko nobenega, Staš Skube je za Vardar enkrat zatresel mrežo nasprotnika, Gregor Ocvirk pa se ni vpisal med strelce.

Na drugem "slovenskem obračunu" je Barcelona Jureta Dolenca z 42:36 premagala Kielce Blaža Janca in se še utrdila na prvem mestu. Dolenc je k zmagi prispeval gol, Janc, ki s soigralci zaseda drugo mesto, pa ob porazu pet zadetkov.

Veszprem (Borut Mačkovšek, Dragan Gajić, Blaž Blagotinšek in Gašper Marguč) je že sredi tedna z 29:25 premagal Rhein- Borut Mačkovšek je za zmago Veszprema prispeval tri zadetke. Foto: Mario Horvat/Sportida Neckar Löwen. Mačkovšek je k zmagi prispeval tri zadetke, Gajić dva, preostala pa po enega. Za Veszprem je bila to peta zmaga, prav toliko jih imajo Nemci.

V nedeljo je Montpellier Vida Kavtičnika doživel tesen poraz proti Kristianstadu (30:31). Za francosko ekipo, ki je po devetih tekmah pri eni zmagi, je Vid Kavtičnik dosegel en zadetek.

Skubetovi ostajajo na prvem mestu

V skupini C je vodilni Bjerringbro-Silkeborg Sebastiana Skubeta (brez zadetka) in vratarja Aljoše Rezarja, ki je stal v vratih, s 33:29 premagal Metalurg s sedmimi zadetki razigranega Aleksandra Špendeta in Mihe Pučnika (en zadetek).

Matevž Skok in Aljoša Čudić sta z drugim Sportingom s 34:28 premagala Bešiktaš in oba dobila priložnost med vratnicama. Januš Lapajne pa je ob porazu tretjega Tatrana iz Prešova (26:38) pri Čehovskih medvedih dvakrat zadel.

Slovenca s Poljaki na vrh

Igor Žabić in Žiga Mlakar sta z vodilno Wislo s 25:23 premagal Ademar Leon, prvi je dvakrat zadel, drugi se ni vpisal med strelce.

Tine Poklar ob zmagi Elveruma (29:28) nad Wacker Thunom ni igral.

Skupina A

Skupina B

Skupina C Skupina D

Preberite še: