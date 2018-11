Velenjski rokometaši pokleknili na zadnji stopnici

Rokometaši Gorenja so na današnji povratni tekmi 3. kroga evropskega pokala EHF v Velenju izgubili proti španskemu Granollersu s 24:33 (12:16) in izpadli iz nadaljnjega tekmovanja. Velenjska ekipa je na prvi tekmi v gosteh slavila s 25:24.

Velenjski rokometaši se niso prebili v skupinski del evropskega pokala EHF. Po tesni zmagi v gosteh so na današnji povratni tekmi v Rdeči dvorani na svoji koži občutili moč španskega Granollersa in po visokem porazu z devetimi goli končali svoje nastope na mednarodni sceni v sezoni 2018/19. Velenjska ekipa je prvem krogu drugega najmočnejšega klubskega tekmovanja na stari celini izločila švedski Alingsas, v drugem pa poljsko Gwardio Opole.

Izbranci primorskega strokovnjaka na velenjski klopi Zorana Jovičića so sijajno odprli dvoboj v Rdeči dvorani. V 13. minuti so povedli za dva gola (6:4), dve minuti kasneje pa je Matic Verdinek po bliskovitem nasprotnem napadu povišal na +3 (8:5).

Po lepem vodstvu pa se jim je povsem ustavilo, rokometaši iz predmestja katalonske prestolnice so se razleteli na velenjskem parketu in v 18. minuti izenačili na 8:8, do konca polčasa pa so gostitelje povsem "stisnili v kot" in jih zasenčili v vseh prvinah. "Ose" so bile v hudi krizi, delale so prav začetniške napake, vse to pa so gosti s Pirenejskega polotoka izkoristili in jim v 29. minuti ušli na šest golov (10:16).

Rokometaši iz Šaleške doline so prvo polovico tekme končali s primanjkljajem štirih golov (12:16), v drugem polčasu pa so zaigrali na vse ali nič. Navzlic "popolni mobilizaciji" jim ni uspel preobrat, z vsemi žavbami namazani Katalonci so bili vselej za korak pred njimi in uspešno branili "kapital" iz prvega polčasa. V 39. minuti so Velenjčani znova zaostali za šest golov (14:20) in jasno je bilo, da jih le čudež lahko reši pred izpadom. A ta se ni zgodil ...

V velenjski ekipi so bili na današnji tekmi najbolj učinkoviti Matic Verdinek, Nikola Špelić in Aleks Kavčič, vsi so dosegli po štiri gole.

Rdeča dvorana, sodnika: Bounouara in Sami (oba Francija).



Gorenje Velenje: Logar, Vujović, Taletović, Mazej, Haseljić 2, D. Tajnik 3, Špelić 4, Matanović, Levc, Stojnić 2, Miklavčič 2, Banfro, Verdinek 4, M. Kavčič 3, A. Kavčič 4, Kete.



Granollers: Guardia, Dos Santos 2, M. Garcia, Ferrer, Figueras 10, Martinez, Gassama 6, Saez Lozano 4, Rakočija 3, Tarrafeta 5, Popović, Franco, Oliveira de Almeida, Marquez, A. Garcia 3.



Sedemmetrovke: Gorenje Velenje 7 (5), Granollers 3 (3).



Izključitve: Gorenje Velenje 6, Granollers 4 minute.



Rdeči karton: /.

