Najizkušenejši reprezentantki ne mahata z belo zastavo

Slovenska ženska rokometna reprezentanca bo z obračunom proti Črni gori odprla evropsko prvenstvo v Franciji, na katerem se bo Slovenija v prvem delu srečala še z gostiteljico prvenstva in Rusijo. Izbrana vrsta je pred svojim šestim prvenstvom doživela novo pomladitev, med najstarejšimi reprezentantkami sta s 27 leti kapetanka Ana Gros in gonilna sila Krima, Tamara Mavsar.

Slovenije na evropskem prvenstvu zagotovo ne čaka lahka naloga. V prvem delu bodo varovankam Uroša Bregarja nasproti stale neugodne Črnogorke, olimpijske prvakinje Rusinje in svetovne prvakinje ter domačinke Francozinje. Da bodo Slovenke morale močno garati za dober izplen v prvem delu prvenstva, se zavedata nosilki igre v slovenski vrsti, Ana Gros in Tamara Mavsar.

"Prvi cilj je zagotovo uvrstitev v drugi del prvenstva. To bi bil res velik uspeh. Večkrat smo že dokazali, da se lahko borimo z močnejšimi reprezentancami, in tudi tokrat v Francijo ne gremo z belo zastavo. Veliko deklet se je poslovilo, prišlo je tudi veliko novih. Prilagoditi se moramo trenutnim razmeram in čas je, da mlajša dekleta začnejo prevzemati odgovornost, da bodo v nekaj letih lahko postala nosilke igre v reprezentanci," pred začetkom prvenstva pravi Grosova.

Nekoč nasprotnici, danes vodji reprezentance. Foto: Vid Ponikvar/Sportida

"Delamo dobro, opravile smo že analizo našega prvega tekmeca. Verjamem, da bomo prikazale takšne predstave, kot so jih preostale reprezentantke na prejšnjem svetovnem prvenstvu. Vsi vemo, da je pred nami zelo težka skupina, ampak se ne nameravamo kar tako predati. Lani smo v tem času premagale Francijo, ne vem, zakaj je ne bi še zdaj," je pred prvo tekmo optimistična Mavsarjeva, ki zaradi poškodbe na lanskem svetovnem prvenstvu ni mogla nastopiti.

Pričakuj nepričakovano

Mavsarjeva in Grosova kljub temu, da je slovenska izbrana vrsta na papirju najslabša reprezentanca v skupini B, verjameta, da je vsaka tekma poglavje zase in da je mogoče vse. "Vedno pričakuj nepričakovano. Vsakokrat izvlečemo maksimum, saj so dekleta prave borke. Res si želim, da nam na tem prvenstvu ponovno uspe pripraviti presenečenje, ker smo tega sposobne. Če nam uspe izvleči kakšno točko, bo to res odlično," je prepričana Grosova, ki bo v Franciji nosila kapetanski trak.

Ženska rokometna reprezentanca pred začetkom evropskega prvenstva Foto: Rokometna zveza Slovenije

Podobno razmišlja tudi Mavsarjeva. "Vse mlajše in nove igralke v reprezentanci so željne dokazovanja. Vsaka, ki dobi priložnost, se poskuša dokazati že na treningu. Vse želijo pomagati ekipi in mislim, da je to ključnega pomena. Me malo starejše igralke pa jim pri tem poskušamo tudi kar najbolje pomagati. Pomembno je, da se povežemo kot ekipa in prikažemo čim boljše igre," pravi Mavsarjeva.

Vodilna motorja klubskih ekip

Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida Eni izmed najboljših slovenskih rokometašic v tej sezoni navdušujeta tudi v svojih klubih. Mavsarjeva je med vodilnimi členi ekipe Krima, ki se je v nadaljevanje najelitnejšega evropskega tekmovanja prebil s tremi točkami.

Na drugi strani je Grosova pred začetkom te sezone iz Metza prestopila v Brest, ki šele drugo leto nastopa v ligi prvakinj, ekipa pa je s prebojem v drugi del tekmovanja že dosegla zgodovinski uspeh za klub.

"Vsi v klubu smo veseli, da smo si že pred koncem prvega dela zagotovile napredovanje in da v nadaljevanje tekmovanja nesemo tri točke, saj vsaka točka veliko šteje. Zavedamo se, da so pred nami nove izvrstne ekipe. Verjamem, da lahko na domačem terenu pred domačo publiko marsikomu zapretimo in se nadejamo uvrstitve v četrtfinale," je optimistična Mavsarjeva.

Podobno razmišlja tudi Grosova, ki si je pred začetkom sezone zaželela spremembe, a si je želela ostati v Franciji. "V klubu in na splošno v Franciji se počutim dobro. Želela bi si uvrstitve v četrtfinale, kar bo zagotovo težka naloga, ni pa nemogoča, sploh če bomo vse igralke zdrave," je prepričana ena izmed najboljših desnih zunanjih igralk na svetu, ki je za slovensko izbrano vrsto dosegla že 377 zadetkov.

Misli usmerjene na evropsko prvenstvo

Obe rokometašici sta v tem trenutku z mislimi le pri evropskem prvenstvu. Turnir bo letos v Franciji, kar je dodaten razlog za Ana Gros se veseli igranja v Franciji. Foto: Žiga Zupan/Sportida veselje pri Grosovi, saj je Francija njen drugi dom. "Res se veselim tega prvenstva, saj v Franciji vsi spremljajo rokomet. Dvorane bodo polne in ni lepšega kot igrati pred številnim občinstvom. Želim si uvrstitve v drugi krog, tudi zaradi tega, ker so mi klubske soigralke obljubile, da me pridejo spodbujat. Naredile bomo vse, kar je v naši moči, bomo pa videli, kaj bo to prineslo," meni slovenska kapetanka.

"Motiva nam zagotovo ne manjka. Za vsakega športnika, ki igra proti tako velikim reprezentancam, kot so Črna gora, Rusija in Francija, je to velik izziv. Mislim, da zaradi tega ne smemo iti obremenjene na tekmo, kvečjemu smo lahko sproščene in naredimo, kar najbolje znamo," pred prvo tekmo še dodaja Mavsarjeva.