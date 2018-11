Mlade Slovenke pogumno nad evropske velesile

Slovenska ženska rokometna reprezentanca bo v petek proti Črni gori odprla svoje šesto evropsko prvenstvo. Varovanke Uroša Bregarja so zadnje priprave pred odhodom v francoski Nancy opravile v Laškem in Zrečah. Slovenke, ki upajo na preboj v drugi krog, se bodo v prvem delu pomerile s Črno goro, Francijo in Rusijo.

Slovenska izbrana vrsta se je junija kot najboljša tretjeuvrščena izbrana vrsta iz vseh sedmih kvalifikacijskih skupin uvrstila na evropsko prvenstvo v Franciji. Slovenske rokometašice bodo šestič nastopile na prvenstvu stare celine, največji uspeh pa so doživele leta 2004, ko so na Madžarskem osvojile deveto mesto. Selektor Uroš Bregar pa bo danes objavil seznam 16 rokometašic, ki bodo v Nancyju branile slovenske barve.

Uroš Bregar verjame, da je bil prvi cilj izpolnjen že z uvrstitvijo na EP. Foto: Vid Ponikvar

Slovenski selektor in trener Krima je zadovoljen z delom v pripravljalnem obdobju, čeprav je imela reprezentanca na voljo za piljenje forme le malo več kot teden dni. "V tem času smo nekaj stvari v naši igri ponovili in dodali. Našo končno formo bomo videli na tekmah. Prvi cilj smo izpolnili že z uvrstitvijo na evropsko prvenstvo, saj reprezentanco sestavljajo izjemno mlada dekleta," z zadovoljstvom pripoveduje Bregar.

Reprezentanca vnovič pomlajena

Tamara Mavsar je med najizkušenejšimi igralkami v slovenski izbrani vrsti. Foto: Vid Ponikvar Reprezentanca je v primerjavi z lanskim svetovnim prvenstvom, kjer so Slovenke osvojile 14. mesto, znova dodatno pomlajena. Od izkušenih igralk manjka Neli Irman, v ekipo sta se vrnili Polona Barič in Tamara Mavsar, v ospredje pa vse bolj prihajajo tudi mlajše rokometašice. "Najstarejši reprezentantki sta Tamara Mavsar in Ana Gros, ki štejeta 27 let. Vzdušje v reprezentanci je odlično, dekleta so že nekoliko neučakana in z nestrpnostjo pričakujejo prve tekme," je o stanju v ekipi dejal Bregar.

Slovenske igralke kljub napornemu ritmu v klubski sezoni pred velikim tekmovanjem nimajo večjih težav s poškodbami. "Rahle težave s kolenom ima Eleonora Kodele. Lea Kranjc si je zvila gleženj, Tamara Mavsar ima še vedno zlomljen nos, nekaj težav ima še vedno tudi s kolenom. Lina Krhlikar ima probleme z mišičnim krčem v hrbtenici. Za preostale lahko potrkam, da je vse tako, kot mora biti," pravi prvi mož slovenske reprezentance.

Za uvod s Črnogorkami

Slovenija bo prvo tekmo na evropskem prvenstvu odigrala v petek, ko ji bo nasproti stala reprezentanca Črne gore, ki je na papirju najlažji nasprotnik. Slovenke se bodo v prvem delu pomerile še z olimpijskimi prvakinjami Rusinjami in Francozinjami, ki so bile najboljše na lanskem svetovnem prvenstvu.

"Vse tri reprezentance so vrhunske. Igrali bomo proti olimpijskim prvakinjam, svetovnim prvakinjam in vedno neugodni Črni gori. Mislim, da favorita v skupini ni. Mogoče imajo rahlo prednost Francozinje, ker igrajo doma, drugače pa so vse tri reprezentance zelo kakovostne," opozarja slovenski selektor.

"Za seboj imamo zelo dobro svetovno prvenstvo in kvalifikacije, je pa res, da so na papirju tokrat vsi močnejši od nas in imajo večjo bazo kakovostnejših igralk," še opozarja slovenski selektor.

Evropsko rokometno prvenstvo, Francija (30. november-16. december) 1. kolo, petek, 30. novembra

21.00: Črna gora - Slovenija 2. kolo, nedelja, 2. decembra

15.00: Slovenija - Francija 3. kolo, torek, 4. decembra

18.00: Rusija - Slovenija

Karta podcenjevanja odpade

A kljub zelo zahtevnim nasprotnicam v prvem delu turnirja Bregar ostaja optimist. "Pričakujem, da bomo dobro igrali. Zavedamo se, da je to tretje veliko tekmovanje za to reprezentanco, kar v preteklosti ni bila ravno stalna praksa. Vemo, da nas reprezentance ne bodo podcenjevale, glede na to, da smo na prejšnjem evropskem prvenstvu premagali Švedsko, na svetovnem pa smo presenetili še Francozinje. Želim si, da se bodo dekleta borila in da bo Slovenija na nas ponosna. Nam pa zagotovo ne bo lahko. Iskali bomo priložnost za uspeh, želimo pokazati dobre predstave," pred prvenstvom še napoveduje Bregar.