Slovenke so se poslovile v slogu

Izbranke slovenskega selektorja Uroša Bregarja so vse možnosti za napredovanje v drugi del zapravile po uvodnih porazih proti Črnogorkam in Francozinjam, na svoji poslovilni tekmi pa so uprizorile pravo senzacijo, saj so na kolena položile olimpijske prvakinje iz Ria de Janeira 2016 ter štirikratne svetovne prvakinje v letih 2001, 2005, 2007 in 2009.

Navkljub velikem rokometnemu skalpu - podobnega so uprizorile pred dvema letoma, ko so na EP v Stockholmu ukanile Švedinje, lani na SP v nemškem Trierju pa Francozinje - so osvojile zadnje mesto v skupini B in končale nastope na letošnjem zaključnem turnirju stare celine.

Uvodna slovenska postava - vratarka Branka Zec, krilni igralki Tamara Mavsar in Polona Barič, zunanje igralke Tjaša Stanko, Nina Zulić in Ana Gros ter krožna napadalka Teja Ferfolja - je obetavno odprla dvoboj v Nancyju in po šestih minutah povedla s 4:1. Slovenski napad je bil raznovrsten, med strelke so se vpisale štiri različne igralke, tudi slovenska obramba je bila na zelo visoki ravni.

Dvominutna kazen za Tjašo Stanko je malce "porušila" sistem slovenske igre, le dve minuti kasneje se je Rusija približala na gol zaostanka (3:4), v deveti minuti pa jo ujela (5:5). Sredi prvega polčasa so bile škarje in platno v rokah izbrank legendarnega ruskega trenerja Jevgenija Trefilova, ki so Slovenkam v 16. minuti ušle že na štiri gole (6:10).

Varovanke Uroša Bregarja so tudi na tem prvenstvu premagale velesilo. A že pred tekmo ostale brez možnosti napredovanja v drugi krog. Foto: Grega Valančič/Sportida

Po Bregarjevi minuti odmora in nekaterih spremembah na taktičnem področju je "posijalo sonce" na slovenske igralke. Po zadetkih Hane Vučko in Grosove so v 20. minuti prepolovile zaostanek (9:11), še bolj odločno pa zaigrale v končnici prvega polčasa, ko so se po golu Mavsarjeve približale na 11:12. Grosova je po uspešno izvedeni sedemmetrovki v zadnji minuti izenačila na 13:13.

Uvod v drugo polovico tekme je bil preslikava prvega, Slovenke so po golih Stankove, Grosove in Zulićeve znova povedle za tri gole (16:13), to prednost pa s preudarno igro zanesljivo držale do polovice prvega polčasa, ko je Grosova poskrbela za najvišje slovensko vodstvo na tekmi - v 43. minuti je bilo 22:18.

Slovenke v prelomnih trenutkih dvoboja v dvorani Jean Weille niso popustile. Hud boj s telesno močnejšim Rusinjami jih je resda pošteno utrudil, na krilih Grosove, ki je na današnji tekmi dosegla ducat golov, pa so na kolena položile imenitne tekmice in z dvignjenimi glavami zapuščajo evropsko prvenstvo v Franciji.

V slovenski reprezentanci se je poleg izjemno učinkovite Grosove izkazala tudi Tjaša Stanko s šestimi zadetki, vratarka Branka Zec pa je zbrala deset obramb.

Rusija : Slovenija 27:29 (13:13) Dvorana Jean Weille, sodnika: Bethmann in Tzaferopoulos (oba Grčija). *Rusija: Sedojkina, Trusova, Kuznecova 3, Kočetova 6, Dmitrijeva 2, Sen 1, Vjahireva 1, Sudakova 1, Samokina 2, Makejeva 5, Malašenko 1, Managarova 3, Skorobogačenko 2, Petrova, Frolova, Snopova.

* Slovenija: Zec, Vojnović, Gros 12 (4), Čajko, Žabjek, Stanko 6, Abina, Barič 1, Mavsar 3 (2), Ferfolja, Zulić 2, Pišek, Vučko 1, Krhlikar, Beganović 3, Amon 1.

* Sedemmetrovke: Rusija 2 (0), Slovenija 6 (6).

* Izključite: Rusija 8, Slovenija 12 minute.

* Rdeči karton: Dmitrijeva (40.).



