Slovenke za slovo od EP premagale olimpijske prvakinje

Že po tekmah drugega kroga skupinskega dela, v kateri so Slovenke izgubile s Črno goro in Francijo, je bilo jasno, da so varovanke Uroša Bregarja ostale brez možnosti napredovanja v drugi del prvenstva. A kapetanka Ana Gros in soigralke se niso želele posloviti s tremi porazi, že pred tekmo z Rusinjami so zatrjevale, da bodo dale vse od sebe, da se ne poslovijo z ničlo.

In res so Slovenke izpolnile tihi cilj in presenetile olimpijske prvakinje. Proti Rusinjam so povedle in v prvem polčasu vodile še s 6:5, nato pa so nasprotnice izničile prednost in ušle, tudi na štiri zadetke (10:6). Sledil je nov preobrat, Slovenke so do polčasa ujele Rusinje in se na odmor odpravile z izenačenjem (13:13). V drugem delu so takoj prišle do vodstva in ga kljub grobi igri nasprotnic niso več izpustile iz rok. Slavile so z 29:27 in vknjižile pomembni točki tudi z vidika razvrstitve v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo.

Ob velikem skalpu je z 12 zadetki blestela Grosova, Tjaša Stanko jih je dodala šest, Branka Zec pa je zbrala deset obramb.

Skupina B:

Lestvica skupine B:

Slovenske tekme, evropsko rokometno prvenstvo, Francija (30. november-16. december) 1. kolo, petek, 30. novembra

Črna gora : Slovenija 36:32 (18:12)

Gros 8, Mavsar 7, Stanko 5.

Poročilo s tekme 2. kolo, nedelja, 2. decembra

Slovenija : Francija 21:30 (8:17)

Gros 5; Zaadi 6

Poročilo s tekme 3. kolo, torek, 4. decembra

Rusija : Slovenija 27:29 (13:13)

Gros 12, Stanko 6

Skupina A:

Lestvica skupine A:

Skupina C:

Lestvica skupine C:

Skupina D:

Lestvica skupine D:

V drugi del po tri reprezentance Na evropskem prvenstvu bo nastopilo 16 reprezentanc, ki so razdeljene v štiri skupine po štiri. V drugi del tekmovanja se bodo uvrstile po tri najboljše reprezentance iz vseh štirih skupin, ki bodo nato razdeljene v dve skupini po šest. Slovenska skupina B se bo v drugem delu prvenstva premešala s skupino A, v kateri bodo v prvem delu nastopile Danska, Srbija, Švedska in Poljska. V polfinale se bosta uvrstili po dve najboljši reprezentanci iz obeh skupin drugega dela.

