V živo: rokometni praznik v Celju, Nantes na odmor s +4

Celjska ekipa je po šestem porazu v prejšnjem tednu - pred tem je izgubila s francoskima PSG in Nantesom, danskim Skjernom, madžarskim Pickom iz Szegeda in Zagrebom - zdrsnila na sedmo mesto. Po desetih tekmah je PSG zbral 18, Pick Szeged 15, nemški Flensburg-Handewitt deset, Zagreb pa je po sobotni zmagi nad Zaporožjem (Gregor Potočnik k zmagi ni prispeval gola, Urh Kastelic pa je enega) pri osmih, prav toliko jih ima tudi Nantes. Sledi Motor Zaporožje s sedmimi, Skjern in Celje jih imata po šest. Skjern, pri katerem je Jan Grebenc dosegel tri zadetke, je izgubil pri vodilnem PSG-ju.

Celjani so se v tej sezoni že pomerili z Nantesom. Na gostovanju v Franciji so utrpeli visok poraz (27:38).

Poraza slovenskih legionarjev

V sredo sta bila na sporedu dva obračuna. V skupini D je ekipa Riihimaen Cocks tesno ugnala Wislo, za katero je Igor Žabić prispeval dva zadetka, Žiga Mlakar je dosegel en zadetek. Na drugem sredinem obračunu je Flensburg v skupini B madžarskemu Szegedu prizadejal drugi poraz v tej sezoni (27:25). Dean Bombač, Mario Šoštarič in Matej Gaber sta za madžarske prvake dosegla po en zadetek, Nik Henigman se ni vpisal med strelce.

Vardar je premagal Kielce. Za zmagovalce je Staš Skube dosegel štiri gole, Gregor Ocvirk pa nobenega, pri poražencih je bil trikrat natančen Blaž Janc.

