Celjani z dobro popotnico pred nedeljsko tekmo lige prvakov

Rokometaši Celja Pivovarne Laško so v 12. krogu lige NLB premagali Koper 2013 s 33:30 (18:15) in tako ostajajo na vrhu prvenstvene lestvice. Celjane v nedeljo čaka pomembna tekma v ligi prvakov, ko se bodo v domači dvorani udarili z Nantesom.

Celjani na tekmi niso niti enkrat zaostajali, prepričljivi so bili predvsem v uvodu tekme ter med 44. in 55. minuto, ko so se oddaljili od Koprčanov. Ti vsaj začasno ostajajo peti, imajo šest zmag, neodločen izid in pet porazov. Pri domačih je Kodrin tekmo končal z devetimi zadetki, pri gostih je bil z osmimi najuspešnejši Nino Grzentič.

Celjani bodo v 13. krogu 8. decembra gostovali v Škofji Loki, Koprčani pa bodo isti dan gostili Mariborčane.