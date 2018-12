Po izjemnem preobratu do zlata vredne točke

Rokometaši Celja Pivovarne Laško in francoskega Nantesa so se na današnji tekmi desetega kroga skupinskega dela evropske lige prvakov v celjskem Zlatorogu razšli z neodločenim izidom 29:29 (15:19).

Celjski rokometaši so v zadnjem obdobju prikazali toplo-hladne predstave. Po izjemno prepričljivi zmagi nad tradicionalnimi tekmeci iz Zagreba so po celi črti pogrnili v ukrajinskem Zaporožju, na današnji zadnji tekmi "jesenskega dela" lige prvakov pa so v domačem Zlatorogu v končnici tekme uprizorili neverjeten preobrat in nadoknadili sedem golov primanjkljaja, na koncu pa osvojili zlata vredno točko.

Celjani ostajajo v igri za drugi del lige prvakov

Slovenski prvak je po desetih odigranih tekmah na predzadnjem mestu v elitni skupini B, še vedno pa imajo možnosti, da se navzlic izjemno zahtevnemu razporedu v zadnjih štirih krogih prebijejo v izločilne tekme najbolj imenitnega klubskega tekmovanja na stari celini. Celjani bodo naslednjo tekmo igrali 10. februarja prihodnje leto, ko bodo gostili tekmece iz Szegeda, kjer igrajo štirje slovenski rokometaši: Matej Gaber, Dean Bombač, Nik Henigman in Mario Šoštarič. Nato jih čakajo še tri tekme: gostovanja v Flensburgu (13. februar) in Skjernu (3. marec) ter domača tekma s PSG (24. februar).

Fotogalerija Urbana Urbanca (Sportida):

1 / 42 2 / 42 3 / 42 4 / 42 5 / 42 6 / 42 7 / 42 8 / 42 9 / 42 10 / 42 11 / 42 12 / 42 13 / 42 14 / 42 15 / 42 16 / 42 17 / 42 18 / 42 19 / 42 20 / 42 21 / 42 22 / 42 23 / 42 24 / 42 25 / 42 26 / 42 27 / 42 28 / 42 29 / 42 30 / 42 31 / 42 32 / 42 33 / 42 34 / 42 35 / 42 36 / 42 37 / 42 38 / 42 39 / 42 40 / 42 41 / 42 42 / 42

V vodstvu je francoski PSG z 18, madžarski Pick Szeged jih je zbral 15, nemški Flensburg-Handewitt deset, Nantes po devet, hrvaški Zagreb osem, ukrajinski Motor Zaporožje in Celje po sedem, danski Skjern pa šest točk.

V prvem polčasu domači razglašeni

Prva polovica prvega polčasa je minila v izenačeni predstavi. Celjani so v 17. minuti z golom Tilna Kodrina povedli z 9:8, od tedaj naprej pa so vse do same končnice vseskozi gledali v tekmečev hrbet.

Izkušeni in z vsemi žavbami namazani igralci francoske ekipe so prevzeli nadzor na celjskem igrišču, najbolj udarno pa so zaigrali v sami končnici prvega polčasa. Razglašena domača ekipa je v 24. minuti prvič na dvoboju zaostala za štiri gole (10:14), navkljub nekaterim poskusom po prevratu pa je je ta primanjkljaj imela tudi ob odhodu na veliki odmor (15:19).

Izbranci domačega trenerja Tomaža Ocvirka so v drugem polčasu poskušali tekmo postaviti na glavo, a so gosti sprva preprečili njihovo namero in jim v 39. minuti ušli na sedem golov (18:25).

Po odmoru zaigrali veliko bolje

Po domači minuti odmora so zaigrali veliko bolje in se v 45. minuti približali na štiri gole (23:27), nato pa postopoma - tudi na račun izjemnih obramb Klemna Ferlina - lovili tekmeca.

Sedem minut kasneje so se rokometašem iz Nantesa, ki so se na letošnjem zaključnem turnirju v Kölnu prebili v veliki finale, kjer so morali priznati premoč francoskemu Montpellieru, trenutno pa so vodilni v močnem francoskem prvenstvu, približali na tri gole (26:29), v 56. minuti pa po golih Jake Malusa in Branka Vujovića vsega na gol (28:29).

Končnica tekme je bila izjemno napeta in živčna, domače gledalce pa je v delirij navdušenja spravil Tilen Kodrin, ki je 44 sekund pred koncem napetega dvoboja izenačil na 29:29. Francoska ekipa je imela zadnji napad, domača ekipa pa je z granitno obrambo zaustavila vse njihove poskuse in osvojila izjemno pomembno točko.

V celjski ekipi je bil najbolj učinkovit Branko Vujović s šestimi goli, Kodrin je prispeval pet, Francoz William Accambray in Jaka Malus pa po štiri zadetke.