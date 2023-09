Ajdovke zlahka izločile Grkinje, Izola zmagala s kar +19

Rokometašice Mlinotesta iz Ajdovščine so se zanesljivo uvrstile v tretji krog evropskega pokala. Pred tednom dni so na domačih tleh premagale grško Panoramo s 40:26, na današnji povratni tekmi v Solunu pa so zmagale z 31:29 (15:14). Trgo ABC Izola je na prvi tekmi drugega kroga evropskega pokala premagala ciprski Youth Union z 42:23 (24:10). Povratna tekma se bo v nedeljo, 1. oktobra, v Izoli pričela ob 18. uri.

Ajdovke so bile na prvi tekmi za razred boljše od tekmic iz Grčije. Povratna je bila veliko bolj izenačena, slovenske podprvakinje pa so si zmago v drugem največjem grškem mestu izborile na račun izkušenj in kakovostnejšega igralskega kadra.

Pri Mlinotestu sta bili na današnji tekmi najbolj učinkoviti Nuša Fegic in Ana Abina, ki sta dosegli po devet golov. Urša Zelnik je prispevala štiri, Katarina Makovec, Nena Černigoj in Nina Kovšca po dva, Leila Mujanović, Petra Kramar in Živa Čopi pa po en zadetek.

Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Slovenska ekipa Trgo ABC Izola se je s ciprsko dogovorila, da bosta obe tekmi na Obali. Izbranke Boruta Hrena so bile na prvem medsebojnem dvoboju za razred boljše od tekmic ter si priigrale neulovljivo prednost 19 golov pred nedeljsko povratno tekmo v dvorani na Kraški ulici.

V izolski ekipi je bila na današnji tekmi najbolj učinkovita Nika Simšič s sedmimi goli. Iris Bažec je dosegla šest, Teja Treven pet, Martina Vujmilović Belac in Nika Hilj po štiri, Neja Polak, Laura Cerovak in Alma Arnautović po tri, Tinkara Marinšek in Nina Štampfer po dva ter Urša Matekovič, Nika Dodič in Maša Benigar pa po en gol. Magdalini Papa je za ciprsko ekipo dosegla kar 17 golov.