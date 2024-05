Krimovke visoko slavile in dvignile lovoriko #foto

Rokometašice RK Krim Mercator so na zadnji tekmi sezone v derbiju pred domačimi navijači s kar 41:17 ugnale Mlinotest Ajdovščino in ligaško sezono sklenile brez praske.

Krimovke so že v uvodu srečanja zagospodarile na igrišču in hitro povedle s 6:1. Ajdovke so se nato približale na dva gola zaostanka, a sledil je nov delni izid 6:0 Ljubljančank. Ob polčasu je razlika znašala že 13 zadetkov (19:6), v nadaljevanju pa so gostiteljice še naprej neusmiljeno polnile mrežo Mlinotesta in se ob koncu srečanja zasluženo veselile visoke zmage.

Najboljši strelki v vrstah Krima sta bili Betchaidelle Ngombele in Elena Erceg z osmimi zadetki, sledila pa jima je Ema Abina s sedmimi. Na drugi strani je bila šestkrat natančna Nena Černigoj.

Ercegova je bila po tekmi zadovoljna z zmago: "Odigrale smo zadnjo tekmo sezone, na kateri smo se držale dogovorov in smo lahko zadovoljne z visoko zmago. Drugače, kot doslej, se poletja veselimo zaradi olimpijskih iger, ki čakajo reprezentantke in bodo seveda zelo pomembna tema pred novo sezono."

Po tekmi je kapetanka domače vrste Barbara Lazović visoko v zrak dvignila pokal za najboljše v državi, ki ga je Krim skupno osvojil že devetindvajsetič.

Brez lovorike pa v tej sezoni niso ostale niti Ajdovke, ki so slavile v pokalnem tekmovanju.