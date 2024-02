Slovenska reprezentantka bo tudi v klubu združila moči s sestro

Slovenski ženski rokometni klub Krim Mercator je na svoji spletni strani potrdil, da se bo po koncu sezone v Ljubljano vrnila leva zunanja igralka Ana Abina in se tako v klubu pridružila sestri Emi. Ana Abina je podpisala dvoletno pogodbo.

Šestindvajsetletnica je svoje članske izkušnje začela nabirati prav pri Krimu. Leta 2015 je prvič oblekla dres prve ekipe in se že v svoji prvi sezoni preizkusila tudi med evropsko smetano. V ligi prvakinj se je takrat podpisala pod tri zadetke, vse ti je dosegla na domačem obračunu proti norveškemu Larviku.

Kasneje je Abino pot vodila h Krki v Novo mesto in Mlinotestu v Ajdovščino, kjer igra danes. V zadnjih letih jo dobre predstave v domačem prvenstvu in evropskem pokalu redno uvrščajo tudi na seznam slovenske reprezentance. Dres z državnim grbom je nosila na 67 uradnih tekmah in se 74-krat vpisala med strelke, 14-krat tudi na minulem svetovnem prvenstvu.

Ob Ani Abini bodo prihodnjo sezono za Krim igrale še nekatere odmevne okrepitve, med njimi Ana Gros, Grace Zaadi Deuma in Tamara Horaček.

