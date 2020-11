V soboto je bila po tritedfenskem premoru spet odigrana tekma prve rokometne lige za ženske, v kateri sta se pomerili ekipi Z'dežele in Mlinotest Ajdovščina. Visoke zmage so se veselile gostje. Nekateri klubi so vrnitev na prvoligaško sceno izkoristili tudi za igranje zaostalih tekem, med drugim je Krim ugnal Krko in Zagorje.