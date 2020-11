Krimovke po hudem boju do pomembne v Bukarešti, a lahko bi tudi zmagale

Rokometašice Krima Mercatorja in Bukarešte so se v 8. krogu evropske lige prvakinj v romunski prestolnici razšle z neodločenim izidom 22:22 (11:12). Ljubljanska ekipa bo v soboto, 21. novembra, gostila madžarski Ferencvaros.

Izbranke ljubljanskega trenerja Uroša Bregarja so pred tednom dni v Stožicah morale priznati premoč imenitnim rokometašicam iz romunske prestolnice, na današnji drugi tekmi pa so jim odščipnile točko.

Še tri minute pred koncem prednost Ljubljančank

Ljubljanska zasedba je tri minute pred koncem razburljivega dvoboja imela prednost dveh golov (22:20), a jo je Bukarešta hitro ujela in v izdihljajih tekme imela zaključno žogo za zmago, strel nekdanje igralke Krima Elizabeth Omoregie pa je zaustavila srbska vratarka Jovana Risović in ostalo je pri 22:22.

Ljubljanska ekipa je na dosedanjih sedmih tekmah v skupini A premagala nemški Bietigheim-Bissingen in remizirala z ruskim Rostovom in Bukarešto, od zmagovalk lige prvakinj v letih 2001 in 2003 pa so bili poleg Bukarešte boljši tudi madžarski Ferencvaros, norveški Kristiansand in francoski Metz.

In a moment of chaos, it's all about who reacts the fastest and takes the chances. This time it was @RKKrim and Harma van Kreij 💪 #deloehfcl #ehfcl pic.twitter.com/opjXO34HI5 — EHF Champions League (@ehfcl) November 14, 2020

V drugi minuti šok za gostiteljice

Ljubljanska zasedba je med celotnim dvobojem držala korak z imenitno in mednarodno pisano romunsko ekipo, ki je že v drugi minuti - po poškodbi Portugalke Alexandrine Cabral - doživela pravi šok. A slovenske prvakinje tega niso izkoristile, v uvodnih petih minutah so zapravile tudi dve sedemmetrovki. V 10. minuti so prvič na dvoboju zaostale za dva gola (4:6), primanjkljaj pa so zelo hitro nevtralizirale in že tri minute kasneje izenačile na 7:7.

Do konca polčasa se je odvijal ogorčen boj za vsako žogo. Rokometašice iz Bukarešte, kjer igrajo nekdanje številne krimovke (Barbara Lazović, Elizabeth Omoregie, Jelena Grubišić, Carmen Martin in Dragana Cvijić), so bile vseskozi v rezultatski prednosti, a Ljubljančane so bile vseskozi blizu, na veliki odmor pa so odšle z najmanjšim možnim zaostankom (11:12).

RESULT: An absolutel nail-biter comes to an end with a level score, as @csm_bucharest and @RKKrim split the points #deloehfcl #ehfcl pic.twitter.com/vmVg7L1Ec9 — EHF Champions League (@ehfcl) November 14, 2020

Bregarjeve varovanke igrale udarno

V začetku drugega polčasa so krimovke zaostale za tri gole (13:16), a so se zelo hitro pobrale. Med 39. in 45. minuto so naredile delni izid 3:0, izenačujoči gol za 16:16 - pred tem je že tretjo sedemmetrovko Krima zapravila Brazilka Samara Vieira - pa je dosegla krožna napadalka Valentna Klemenčič.

A Bregarjeve varovanke se še naprej igrale udarno. V 51. minuti so po golu novopečene nizozemske reprezentantke Harme van Kreij prvič na dvoboju povedle z 19:18, drugi zmagi v tej sezoni pa so se še bolj približale v 57. minuti, ko je Francozinja Oceane Sercien Ugolin povišala na 22:20.

Romunke so že v naslednji minuti izenačile na 22:22, v pravi rokometni srhljivki pa obe ekipi imeli priložnosti za zmago. Krim v zadnji minuti - kljub Bregarjevi minuti odmora - ni izkoristil svojega napada, enaka zgodba se je ponovila pri Bukarešti.

V ljubljanski ekipi sta bili na današnji tekmi najbolj učinkoviti Oceane Sercien Ugolin in Matea Pletikosić, ki sta dosegli po šest golov, v romunski ekipi pa Slovenka Barbara Lazović z osmimi zadetki.

"Smo na pravi poti in delamo dobro" Foto: Grega Valančič/Sportida "Že na prvi tekmi smo bili blizu, njihova igra nas tudi tokrat ni presenetila. Na žalost sta se na obeh straneh poškodovali igralki, mi smo nekaj časa morali igrati brez Samare. Tekma je bila izenačena, v zaključku smo imeli vajeti v svojih rokah, a sta nezbranost in nespametni prekršek ob izidu 22:20 potek igre spremenila. Kljub temu, da smo bili le korak oddaljeni od zmage, bi se lahko razpletlo tudi drugače in s to točko smo zelo zadovoljni. Smo na pravi poti in delamo dobro. Pred nami je še zadnja tekma pred reprezentančnim odmorom. Naša naloga je, da se dobro pripravimo in s srčno obrambo skušamo iztržiti ugoden rezultat," je bil izida vesel trener Krima Mercatorja Uroš Bregar. Nataša Ljepoja, strelka treh golov za Krim je dodala: "Na povratno tekmo proti Romunkam smo se dobro pripravile in vanjo stopile maksimalno motivirane. Če primerjam obe tekmi, smo bile tokrat bolj suverene v obrambi in hkrati popravile igro v napadu. Ne smemo zaspati, v prihodnje čaka nas še veliko trdega dela."

Bukarešta : Krim Mercator 22:22 (12:11) Športna dvorana, brez gledalcev, sodnici: Mitrović in Kazanegra (obe Črna gora). Bukarešta: Grubišić, Dedu, Cvijić 2, Neagu, Perianu 2, Klikovac, Omoregie 1, Martin 7, Smeets, Lazović 8, Dembele Pavlović, Jipa, Pintea, Cabral Barbosa 1, Moisa 1, Bazaliu. Krim Mercator: Vojnović, Risović, Vieira 4, Jurić, Sercien Ugolin 6, Abina, Pletikosić 6, van Kreij 2, Klemenčič 1, Konatar, Ljepoja 3, Dobrić, Kojić, Vučko, Gomilar Zickero, Svetik. Sedemmetrovke: Bukarešta 6 (6), Krim Mercator 6 (3). Izključitve: Bukarešta 6, Krim Mercator 4 minute. Rdeči karton: /.

Liga prvakinj, 8. krog: Skupina A: Sobota, 14. november:

Bukarešta : Krim Mercator 22:22 (12:11)



Nedelja, 15. november:

Bietigheim - Ferencvaros

Esbjerg - Rostov-Don



Lestvica:

1. Bukarešta 7 tekem - 11 točk

2. Kristiansand 4 - 7

3. Rostov-Don 5 - 9

4. Metz 5 - 6

5. Ferencvaros 5 - 4

6. Krim Mercator 7 - 4

7. Esbjerg 6 - 3

8. Bietigheim 7 - 2

Skupina B: Sobota, 14. november:

Podravka : Brest 29:33 (14:16)

Budućnost – Valcea Nedelja, 16. november:

Odense - CSKA Moskva Lestvica:

1. Györ 7 - 12

2. CSKA Moskva 6 - 11

3. Brest 7 - 10

4. Odense 7 - 8

5. Budućnost 5 - 3

6. Podravka Vegeta 5 - 2

7. Borussia Dortmund 7 - 2

8. Ramnicu Valcea 4 - 0

