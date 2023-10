Celjani po poškodbi kapetana jezni na RZS, ta jim odgovarja

Slovenski prvaki, rokometaši Celja Pivovarne Laško, so prejšnjo soboto na tekmi 7. kroga lige NLB z Dobovo za daljši čas ostali brez kapetana Žige Mlakarja, ki je v 53. minuti tekme prejel močan udarec v obraz, pri tem pa utrpel zlom ličnice in čeljusti ter počen sinus in počen zob. V celjskem klubu so nezadovoljni, ker zaradi grobega prekrška nihče ni bil kaznovan. Rokometna zveza Slovenije se je na celjsko kritiko odzvala z javnim pismom.

Celjani so včeraj na svoji spletni strani objavili zapis, v katerem so nekaj puščic sprožili proti krovni slovenski rokometni organizaciji. Zapis objavljamo v celoti in brez popravkov.

"Rokometna zveza Slovenije tudi po dodatnem pregledu prekrška na Žigo Mlakarjem ni izrekla dodatne kazni akterjem. Kljub zmagi je po sobotnem gostovanju v Dobovi, v naši ekipi po tekmi vladalo slabo razpoloženje. Vzrok je bila poškodba kapetana in vodje ekipe, Žige Mlakarja. O posledicah in trajanju okrevanja smo poročali že v začetku tedna. Je pa v teh dneh prišel odgovor od Rokometne zveze Slovenije, ki po pregledu dogodka ni sprožila nobenega disciplinskega postopka za akterje dogodka. Odločitev, da se ta dogodek zaključi brez kakršnih koli posledic, lahko pošlje napačno sporočilo in potencialno privede do stopnjevanja grobosti na terenu. Udarec, ki je Žigi povzročil resne poškodbe glave, bi v vsakdanjem življenju verjetno obravnavali kot kaznivo dejanje, tu pa je ostal nekaznovan. Zavedamo se, da se poškodbe v športu dogajajo, a se vseeno ob tej odločitvi moramo vprašati, kako varen je sploh slovenski rokomet? Vse odgovorne naprošamo, da se dogodki, kjer pride do tako resnih poškodb, v prihodnosti obravnavajo z večjo mero odgovornosti in zavedanja morebitnih posledic, da se zagotovi boljša zaščita igralcev. Trdno smo prepričani, da moramo vsi deležniki v slovenskem rokometu stopiti skupaj in vložiti maksimalen trud za to, da na igrišču zagotovimo Fair play in varnost igralcev. Našemu kapetanu pa še enkrat želimo čim prejšnje okrevanje in vrnitev na rokometna igrišča."

Hitro so se na javno kritiko odzvali tudi v RZS. Tudi njihov odgovor objavljamo v celoti in brez popravkov.