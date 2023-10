Udarec za Celjane

Na sobotni rokometni tekmi 7. kroga lige NLB v Dobovi se je kapetan Celja Pivovarne Laško Žiga Mlakar huje poškodoval, tako da bo vsaj do začetka prihodnjega leta izven tekmovalnega pogona, so na klubski spletni strani zapisali 26-kratni državni in 22-kratni pokalni prvaki iz Celja.

Mlakar je v 53. minuti prejel močan udarec v predel obraza, kasnejši pregled na urgenci v Brežicah pa je pokazal zlom ličnice in čeljusti ter počen sinus in počen zob. Podrobnejši pregledi v celjski in ljubljanski bolnišnici so potrdili prvotno postavljeno diagnozo, odločitev o morebitnem operativnem posegu pa še ni znana.

"Res je neprijeten občutek, ko te doleti takšna poškodba, na žalost so te sestavni del športa. Odsoten bom kar nekaj časa, v najboljšem primeru se bom v tekmovalni proces vrnil s februarskimi tekmami. Najtežje mi bo spremljati in podpirati ekipo ob robu igrišča. Verjamem, da bodo dali soigralci vse od sebe in pomagali nadomestiti moj izostanek," je za klubsko spletno stran dejal Mlakar.

V njegovi odsotnosti se bo treningom prve ekipe pridružil 17-letni Mai Marguč, do zdaj član mladinske ekipe in kadetske reprezentance Slovenije, ki je osvojila srebrno kolajno na letošnjem olimpijskem festivalu evropske mladine v Mariboru.

Liga NLB in liga prvakov bosta na sporedu do sredine decembra, nato pa bo nastopil skoraj dvomesečni klubski premor zavoljo januarskega evropskega prvenstva v Nemčiji.

Preberite še: