Veliki derbi v Celju

V šestem krogu rokometne lige NLB bo v središču pozornosti sobotni derbi med aktualnimi prvaki Celjem Pivovarno Laško in Gorenjem Velenjem. Krog se bo začel že danes s srečanjem med Trimo Trebnjem in Urbanscape Loko.

Velenjčani so v tej sezoni državnega prvenstva še edina stoodstotna ekipa, po petih krogih so pri petih zmagah. Na drugi strani so Celjani ob treh zmagah enkrat remizirali in enkrat izgubili tako da za Velenjčani zaostajajo tri točke. V dvorani Zlatorog se tako obeta prava poslastica, ki bi že lahko pokazala razmerje moči med glavnima konkurentoma za naslov.

"V soboto nas čaka zelo zahtevna tekma proti trenutno prvouvrščeni ekipi slovenskega državnega prvenstva. To bo hkrati prvi slovenski derbi v tej sezon, skupno 130. Zato se vsi skupaj zavedamo, za kako veliko in pomembno tekmo gre. Za nas najbolj pomembna tekma v tem trenutku, po zelo napornem tednu. Zavedamo se kaj nam ta tekma prinaša. Dali bomo vse od sebe, da tekmo zmagamo in se spet priključimo vrhu lestvice," je pred srečanjem dejal trener Celja Alem Toskić.

Alem Toskić Foto: Jan Gregorc/www.alesfevzer.com

"V soboto nas čaka derbi. Še ena težka in prava rokometna tekma. Med nami in Celjem ni skrivnosti, dobro se poznamo in na takšnih tekmah odločajo malenkosti. Tista ekipa, ki bo od prve minute odigrala bolj zbrano, naredila manj napak in bolje upoštevala navodila trenerja bo slavila na derbiju," pa je na drugi strani povedal rokometaš Gorenja Jernej Drobež.

Liga NLB, 6. krog:

Petek, 13. oktober:

Sobota, 14. oktober:

Sreda, 18. oktober:

Lestvica: