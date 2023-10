Četrti poskus za Celjane

Rokometaši Celja Pivovarne Laško so v uvodnih treh tekmah skupinskega dela lige prvakov morali priznati premoč danskemu Gudmeju, portugalskemu Portu in nemškemu Magdeburgu, danes pa se bodo v svoji dvorani Zlatorog ob 18.45 pomerili s tradicionalnimi tekmeci iz francoskega Montpelliera.

Član francoske ekipe je tudi slovenski srednji zunanji igralec Staš Skube, ki pa si je na nedavnem dvoboju na Madžarskem poškodoval kolena in bo zavoljo tega dlje časa odstoten z rokometnih igrišč. Montpellier je na dosedanjih treh tekmah izgubil proti španski Barceloni in Veszpremu, pred gostovanjem v Celju pa je premagal poljsko Wislo iz Plocka.

Drugi pari 4. kroga v skupini B so Veszprem - Porto, Wisla Plock - Magdeburg in Barcelona - GOG Gudme.

Po treh tekmah sta Barcelona in Gudme zbrala po šest točk, Veszprem in Porto po štiri, Magdeburg in Montpellier po dve, Wisla Plock in Celje pa nobene.

Liga prvakov, 4. krog Sreda, 11. oktober Četrtek, 12. oktober Lestvici: Skupina A:

1. Kiel 3 tekme - 6 točk

2. Aalborg 3 – 4

3. PSG 3 – 4

4. Kielce 3 – 4

5. Szeged 3 – 2

6. Zagreb 3 – 2

7. Kolstad 3 – 2

8. Eurofarm Pelister 3 – 0 Skupina B:

1. Barcelona 3 – 6

2. GOG 3 – 6

3. Veszprem 3 – 4

4. Porto 3 – 4

5. Magdeburg 3 – 2

6. Montpellier 3 – 2

7. Wisla Plock 3 – 0

8. Celje Pivovarna Laško 3 – 0

