Celjani proti aktualnim prvakom

Zasedba iz mesta grofov je na uvodni tekmi v gosteh izgubila proti danskemu Gudmeju s 36:38, na prvem domačem dvoboju pred tednom dni pa nato še proti portugalskemu Portu z 29:30. Brez zmage je tudi favorizirana zasedba iz Magdeburga, proti madžarskemu Veszpremu je klonila z 28:33, proti španski Barceloni pa z 20:32.

V skupini B so Barcelona, Veszprem, GOG Gudme in Porto zbrali po štiri, Celje Pivovarna Laško, Wisla Plock, Montpellier in Magdeburg pa so brez točk. Preostali pari 3. kroga so Montpellier - Wisla Plock, GOG Gudme - Veszprem in Porto - Barcelona, vse tekme bodo v četrtek, 28. septembra.

Liga prvakov, 3. krog Sreda, 27. september Četrtek, 28. september Lestvici: Skupina A:

1. Aalborg 2 tekmi – 4 točke

2. Kiel 2 – 4

3. PSG 2 – 4

4. Kolstad 2 – 2

5. Kielce 2 – 2

6. Szeged 2 – 0

7. Zagreb 2 – 0

8. Eurofarm Pelister 2 – 0 Skupina B:

1. Barcelona 2 – 4

2. Veszprem 2 – 4

3. GOG 2 – 4

4. Porto 2 – 4

5. Celje Pivovarna Laško 2 – 0

6. Wisla Plock 2 – 0

7. Montpellier 2 – 0

8. Magdeburg 2 – 0

