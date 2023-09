Celjani izzivajo zadnje zmagovalce: Nimamo kaj izgubiti

Slovenski prvak je skupinski del najbolj prestižnega klubskega tekmovanja na stari celini odprl z dvema tesnima porazoma. Na uvodni tekmi v gosteh proti danskemu Gudmeju je izgubil s 36:38, na prvem domačem dvoboju pred tednom dni pa je v drugi polovici tekme zapravil kar devet golov prednosti in klonil z 29:30.

Zasedba iz mesta grofov je konec prejšnjega tedna prekinila "sušno obdobje" na domači sceni ter po porazu proti trebanjskemu Trimu in neodločenem izidu proti Ivančni Gorici premagala Ljubljano.

"Proti evropskemu prvaku nimamo kaj izgubiti"

"Po prvi zmagi v domačem prvenstvu nas čaka zahtevno gostovanje. Nasproti nam bo stal klubski evropski prvak, proti kateremu nimamo kaj izgubiti. Naša odgovornost je, da maksimalno osredotočeno in po svojih najboljših močeh odigramo tekmo proti Magdeburgu," je pred tekmo dejal srbski trener na klopi Celja Alem Toskić, ki mu dodatno težavo povzroča tudi dolga vožnja z avtobusom do več kot 900 km oddaljenega Magdeburga.

"Naša odgovornost je, da maksimalno osredotočeno in po svojih najboljših močeh odigramo tekmo proti Magdeburgu." Foto: Jan Gregorc/www.alesfevzer.com

"Če bomo igrali tako, kot smo se dogovorili, potem lahko pričakujemo ugoden rezultat"

"Magdeburg je klubski evropski prvak, kar pove veliko o moči tega kluba. V preteklem krogu je nemška ekipa visoko izgubila proti Barceloni, zato bo zagotovo zelo motivirana. Celotno tekmo moramo odigrati maksimalno bojevito in zavzeto. Če bomo igrali tako, kot smo se dogovorili, potem lahko pričakujemo ugoden rezultat," je dodal Grega Krečič.

Tretja tekmica celjskega rokometnega "otroškega vrtca" iz Magdeburga je skupinski del odprla z dvema porazoma, proti madžarskemu Veszpremu je izgubila z 28:33, proti Barceloni pa z 20:32.

V skupini B so Barcelona, Veszprem, GOG Gudme in Porto zbrali po štiri točke, Celje Pivovarna Laško, Wisla Plock, Montpellier in Magdeburg pa so brez.

Preostali pari 3. kroga so Montpellier – Wisla Plock, GOG Gudme – Veszprem in Porto – Barcelona, vse tekme bodo v četrtek, 28. septembra.