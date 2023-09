Celjani na prvi domači preizkušnji

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Rokometaši Celja Pivovarne Laško bodo drevi igrali prvo domačo tekmo v evropski ligi prvakov. Pred tednom dni so na Danskem po hudem boju izgubili proti Gudmeju, v dvorani Zlatorog pa bodo ob 18.45 gostili portugalski Porto.

Zasedbo iz mesta grofov čaka na papirju najlažji evropski tekmec v skupinskem delu lige prvakov. Porto po kakovosti resda ni na ravni Barcelone, Magdeburga ali Veszprema, a gre za celovito zasedbo, ki je na prvi domači tekmi premagala poljsko Wislo iz Plocka, kjer od letos naprej igra tudi slovenski reprezentant Miha Zarabec.

Celjani po zmagoslavju nad ormoškim Jeruzalemom v slovenskem superpokalu v začetku septembra še niso okusili slasti zmage, poleg poraza na veliki mednarodni sceni pred tednom dni v Hamletovi deželi so prejeli še dve zaušnici na domači sceni. Najprej so na uvodni tekmi lige NLB na domačih tleh izgubili proti Trebanjcem, pred dvema dnevoma pa so le remizirali proti Ivančni Gorici.

Drugi pari skupine B so Wisla Plock - Gudme, Barcelona - Magdeburg in Veszprem - Montpellier.